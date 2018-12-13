

12 декабря в актовом зале УЗ “Столинская ЦРБ” в торжественной обстановке коллективу был представлен новый руководитель.

Первый заместитель начальника главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Андрей Михайлович Корнелюк от имени руководства Брестского облисполкома выразил слова благодарности бывшему главному врачу – Петру Аркадьевичу Пашкевичу, который возглавлял УЗ “Столинская ЦРБ” 11 лет. Поблагодарил за усилия и труды, вложенные в учреждение, за достигнутые за это время успехи и вручил Почётную грамоту управления здравоохранения.

Главным врачом Столинского района назначен Виктор Иванович Мойсюк, которого все знают как талантливого хирурга, депутата Брестского областного Совета депутатов и многолетнего профсоюзного лидера.

Андрей Михайлович подчеркнул, что нового главного врача ждёт сложный кропотливый труд, ведь требования к сфере здравоохранения постоянно повышаются, поэтому необходимо совершенствоваться и идти в ногу со временем. А. М. Корнелюк пожелал В. И. Мойсюку успехов в работе и оправдать оказанное ему доверие.

– Самое дорогое в этом мире – это человеческая жизнь, самое ценное – человеческое здоровье, – с этих слов начал своё приветственное слово глава Столинского района Григорий Васильевич Протосовицкий, который пожелал новому главному врачу профессиональных успехов и выразил глубокое убеждение в том, что любые задачи, стоящие перед коллективом, возможно решить при условии, что он – сплочённая команда, идущая вперёд ради общей цели.

И – слово виновнику торжества. В. И. Мойсюк поблагодарил своего предшественника за ту огромную работу, которую тот проделал. Виктор Иванович выразил глубокую признательность руководству области и района за оказанное доверие.

– Я понимаю, что эта должность – не награда, а большая ответственность. Мы будем работать во благо укрепления здоровья населения района, – заверил главный врач района. – Один в поле не воин… Я рассчитываю на поддержку коллектива и понимание районных властей, которые всегда оказывали и оказывают ощутимую помощь здравоохранению района…

Для справки: Виктор Иванович Мойсюк родился в 1964 году в Давид-Городке. В 1987 году окончил Минский государственный медицинский институт. В разное время работал врачом-онкологом, врачом-хирургом поликлиники и хирургического отделения, заведующим хирургическим отделением Столинской ЦРБ.

Лилия ГУЩА

Фото Александра НИКИФОРЕНКО