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Не везет в любви? Как сразу распознать «не того» парня

14.12.2018 14:11 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Не везет в любви? Как сразу распознать «не того» парня
shutterstock.com

Можно ли сразу, до того как увязнуть в отношениях, понять, что это «не та» девушка или «не тот» парень?

Не везет в любви? Как сразу распознать «не того» парня Какое оно - настоящее чувство? 7 типов любви от американских психологов

По мнению Полины ГАВЕРДОВСКОЙ, клинического психолога, гештальт-терапевта, «не те» люди практически сразу посылают нам «шифровки», которые мы игнорируем, поскольку не обращаем внимания на мелочи. Вот, например, самые показательные сообщения:

«Я - сапиосексуал». Это означает: «Когда я испугаюсь продолжения, я скажу, что ты слишком глупа для меня».

«Я - анахорет». Перевод: «Если мне трудно возбудиться, я говорю, что я выше секса».

«Женщины/мужчины слишком требовательны, хотят всего и сразу» означает: «Я не собираюсь ни во что вкладываться и ничего давать».

«Женщины корыстны» переводится как «мне жаль тратить на тебя деньги».

«Ревность - плохое чувство. Ты должен/должна мне верить безоглядно» - имеется в виду, что партнер или партнерша намерены и дальше флиртовать направо и налево.

«Ваш пол не переносят критики» означает, что в конце концов во всем, что пойдет не так, обвинят вас.

«Постель нужно заслужить» - заявка на роман с потребительницей или импотентом.

Не везет в любви? Как сразу распознать «не того» парня
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Обратите внимание

Показатель того, что вы не на верном пути, - вы не можете понять, как человек к вам относится. Если вы часто слышите: «С каким удовольствием я сейчас сидел/сидела бы с тобой, держась за руки… если бы не безобразие в офисе, которое мне еще сто лет разгребать!», то здесь ключевые слова - «с каким удовольствием» и «сто лет». Вам ничего не предлагают в ближайшие сто лет. Но вас хотят. Через сто лет. Вам это надо?

Вы «повелись» на отзывчивость и чуткость? Разумеется, с циничной грубиянкой или хамом вы бы даже не начинали встречаться. Но, если в ответ на очередной смайлик и сердечки в мессенджере вы сообщили, что у вас дома шаром покати, бронхит или растяжение связки, а в ответ «прилетает» ссылка на сайт с доставкой еды, народный рецепт лечения бронхита или растяжения и самые искренние пожелания выздоровления, делайте выводы сами.

О встречах

Где и когда проходит ваше первое свидание? В рабочее время и поближе к офису пригласившего, чтобы и повод к бегству был, и бежать было недалеко? Совет: на первом свидании поинтересуйтесь, где работает или живет пригласивший человек. И чем обусловлен выбор места.

Ирина ПЕТРЕНКО

 
 
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