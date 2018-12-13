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Отказаться от хлеба. Так ли здорово модное «здоровое» питание?

14.12.2018 15:04 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Отказаться от хлеба. Так ли здорово модное «здоровое» питание?
Килограммы быстро возвращаются как при отмене диеты, так и при замещении злаков какой-либо более калорийной или жирной пищей. © / Фото из открытых источников

Речь идет о модной безглютеновой диете, которая в общем-то нужна очень небольшому числу людей, страдающих непереносимостью клейковины – глютена.

Кому диета

У некоторых в организме некорректно действует фермент, расщепляющий белок злаков и помогающий его всасыванию. Отсюда - нарушение процессов пищеварения, метеоризм, брожение, непрекращающиеся тошнота, рвота, диарея. Также могут возникнуть проявления со стороны других органов, вплоть до задержки полового развития, снижения массы тела, разрушения зубной эмали, проблем с ногтями, волосами, кожей, перепадов настроения. Вот для таких людей хлебобулочные, макаронные изделия из ржи, ячменя, пшеницы опасны. Им нельзя потреблять ни пиво, ни котлеты, в составе которых есть пшеничный хлеб, - вообще любое блюдо, где содержится минимальное количество злаков. Сейчас трудно понять, отчего вокруг глютена разворачивается настоящая истерия. Но все больше диетологов советуют безглютеновую диету всем подряд якобы для укрепления здоровья и поддержания формы, хотя исследования показывают, что полный отказ от хлеба и злаковых может привести к прямо противоположному результату.

Отказаться от хлеба. Так ли здорово модное «здоровое» питание?
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Путь к диабету?

Сотрудники Департамента питания Гарвардского университета собрали информацию о здоровье более 200 тысяч людей, большинство которых потребляли менее 12 граммов глютена в сутки. Показатели за 30 лет продемонстрировали, что участники с максимальным количеством клейковины в рационе имели наименьший риск развития диабета второго типа. А вот те, кто снизил потребление глютена или вообще исключил его из рациона, сталкивались с этим заболеванием чаще всего. В среднем риск у последней группы повысился на 13%.

Исследователи предполагают, что, отказываясь от продуктов, содержащих клейковину, люди также начинают потреблять меньше клетчатки. А это вещество является известным фактором защиты против развития диабета второго типа.

Удар по иммунитету?

Отказаться от хлеба. Так ли здорово модное «здоровое» питание? Чтобы школьник не болел. Укрепляем иммунитет ребёнка
Исследование, проведенное в 2009 году в Испании, показало, что даже месяца безглютеновой диеты было достаточно, чтобы в кишечнике значительно уменьшились популяции полезных бактерий. Другое исследование установило, что клейковина благоприятно влияет на работу иммунной системы человека. Кроме того, при безглютеновой диете вес снижается не за счет уменьшения жира в организме, а за счет потери жидкости и мышечной массы: это так называемое «скудное питание». Килограммы быстро возвращаются как при отмене диеты, так и при замещении злаков какой-либо более калорийной или жирной пищей.

 Не исключено, что глютен в скором времени официально пополнит ряды веществ, отказ от которых опасен для здоровья.

Ирина ПЕТРЕНКО

Кстати

Генетические тесты на усвоение глютена и лактозы начали проводить в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси. Как рассказал главный ученый секретарь НАН Александр КИЛЬЧЕВСКИЙ, каждый человек имеет специфическую предрасположенность к усвоению той или иной пищи, и от этого зависит состояние его здоровья: «В частности, примерно 1% людей не способны усваивать глютен, им нужны специальные хлебопродукты. Бывают проблемы и с усвоением молочных продуктов, лактозы. Соответствующие анализы уже доступны в институте, это наши новые разработки. В дальнейшем планируем развивать данное направление».

 

 
 
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