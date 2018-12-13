Отказаться от хлеба. Так ли здорово модное «здоровое» питание?

Килограммы быстро возвращаются как при отмене диеты, так и при замещении злаков какой-либо более калорийной или жирной пищей. ©

Речь идет о модной безглютеновой диете, которая в общем-то нужна очень небольшому числу людей, страдающих непереносимостью клейковины – глютена.

Кому диета

У некоторых в организме некорректно действует фермент, расщепляющий белок злаков и помогающий его всасыванию. Отсюда - нарушение процессов пищеварения, метеоризм, брожение, непрекращающиеся тошнота, рвота, диарея. Также могут возникнуть проявления со стороны других органов, вплоть до задержки полового развития, снижения массы тела, разрушения зубной эмали, проблем с ногтями, волосами, кожей, перепадов настроения. Вот для таких людей хлебобулочные, макаронные изделия из ржи, ячменя, пшеницы опасны. Им нельзя потреблять ни пиво, ни котлеты, в составе которых есть пшеничный хлеб, - вообще любое блюдо, где содержится минимальное количество злаков. Сейчас трудно понять, отчего вокруг глютена разворачивается настоящая истерия. Но все больше диетологов советуют безглютеновую диету всем подряд якобы для укрепления здоровья и поддержания формы, хотя исследования показывают, что полный отказ от хлеба и злаковых может привести к прямо противоположному результату.

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Путь к диабету?

Сотрудники Департамента питания Гарвардского университета собрали информацию о здоровье более 200 тысяч людей, большинство которых потребляли менее 12 граммов глютена в сутки. Показатели за 30 лет продемонстрировали, что участники с максимальным количеством клейковины в рационе имели наименьший риск развития диабета второго типа. А вот те, кто снизил потребление глютена или вообще исключил его из рациона, сталкивались с этим заболеванием чаще всего. В среднем риск у последней группы повысился на 13%.

Исследователи предполагают, что, отказываясь от продуктов, содержащих клейковину, люди также начинают потреблять меньше клетчатки. А это вещество является известным фактором защиты против развития диабета второго типа.

Удар по иммунитету?

Не исключено, что глютен в скором времени официально пополнит ряды веществ, отказ от которых опасен для здоровья.

Ирина ПЕТРЕНКО

Кстати

Генетические тесты на усвоение глютена и лактозы начали проводить в Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси. Как рассказал главный ученый секретарь НАН Александр КИЛЬЧЕВСКИЙ, каждый человек имеет специфическую предрасположенность к усвоению той или иной пищи, и от этого зависит состояние его здоровья: «В частности, примерно 1% людей не способны усваивать глютен, им нужны специальные хлебопродукты. Бывают проблемы и с усвоением молочных продуктов, лактозы. Соответствующие анализы уже доступны в институте, это наши новые разработки. В дальнейшем планируем развивать данное направление».