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Как будет организована работа медучреждений в период рождественских и новогодних праздников
14.12.2018 — Новости Здоровья | Савецкая вёска
Больничные организации 22 и 29 декабря будут работать по графику субботнего дня, 23 и 30 декабря — выходного дня, 24 и 31 декабря — рабочего дня, 25 декабря — праздничного дня.
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Больничные организации 22 и 29 декабря будут работать по графику субботнего дня, 23 и 30 декабря — выходного дня, 24 и 31 декабря — рабочего дня, 25 декабря —...
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