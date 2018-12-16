Подарки из тёплых стран. Какая польза в зимних фруктах?

В декабре, когда начались устойчивые холода, а фруктово-овощное изобилие осени кажется давно ушедшим в прошлое, особенно важно ввести в свой рацион как можно больше продуктов, богатых витаминами. Что же можно купить на наших рынках, чтобы обогатить свой новогодний стол полезными сезонными продуктами?

Мандарины

Самый важный и самый праздничный фрукт зимы. Именно в декабре на рынки привозят марокканские мандарины свежего урожая, а также на прилавках всё больше становится абхазских мандаринов, кажется, что именно с мандаринами в город приходит новогоднее настроение.

Главное полезное свойство мандаринов – большое количество витамина С. Ещё в этих фруктах есть витамины D, K, B1, B2, полезные минералы и эфирные масла. Благодаря такому составу мандарины борются с авитаминозом, повышают иммунитет и очень полезны при простудах. Они даже немного снижают температуру, если вы заболели. А кожура мандаринов облегчает кашель и улучшает пищеварение.

Какие мандарины покупать?

Мандарин должен быть упругим на ощупь, без вмятин, гнили и плесени. Твёрдые, пересохшие или слишком мягкие плоды сразу же откладывайте в сторону.

Чем тяжелее плод, тем он сочнее и слаще. Обращайте внимание на форму плодов: она должна быть одинаковой для одного сорта.

У спелого мандарина кожура окрашена равномерно, цвет варьируется от жёлто-оранжевого до ярко-оранжевого. У самых сладких плодов красноватая кожура. У кислых – светлая.

Противопоказания

Мандарин раздражает почки и слизистую желудка. Поэтому обязательно соблюдать умеренность в поедании этого фрукта. Если же есть проблемы с желудком, то лучше вообще от него отказаться.

Стоит воздержаться при холецистите, гепатите и остром нефрите.

Большое количество мандаринов может вызвать аллергическую реакцию или гипервитаминоз (острое расстройство из-за употребления сверхдозы витамина С).

Также в мандаринах довольно много сахара, поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, следует относиться к ним с осторожностью.

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Фейхоа

В начале зимы с Кавказских гор к нам привозят зелёные небольшие плоды – фейхоа. Одни из самых богатых витаминами и полезными веществами продуктов, которые спасут от авитаминоза.

Фейхоа ценится за высокое содержание йода, его тут содержится не меньше, чем в морепродуктах, и главное – йод из фейхоа легко усваивается организмом. Также в кавказских плодах много витамина С и железа.

Какие фейхоа покупать?

Чем крупнее, тем лучше. Крупные фейхоа более зрелые, они дольше висели на ветвях и накопили больше сахаров и витаминов.

Плод должен быть равномерно окрашен, не должно быть помятостей и тёмных пятен – признаков того, что фейхоа слишком долго ждали продажи.

От фейхоа должен идти сладковатый, ананасный запах. Это признак спелого плода. К сожалению, к нам фейхоа привозят недозрелым, плоды должны долёживать, так что, возможно, при покупке и не будет необходимого запаха.

Спелая фейхоа – мягкая. Главное – найти на рынке не каменные плоды. Если они жестковаты, ничего не поделаешь, спелые фрукты не довезти.

Противопоказания

Несмотря на множество полезных свойств, фейхоа не стоит есть при аллергии, сахарном диабете и при индивидуальной непереносимости.

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Хурма

Самый лучший фрукт для поднятия уровня гемоглобина в крови, так как он содержит много кальция и железа. Хурма – отличный подарок с юга, потому что появляется поздней осенью и продаётся вплоть до Нового года. Спелая, сладкая хурма идеально подходит для десерта, хотя может выступать в паре с мясом, создавать прекрасный соус.

Какую хурму покупать?

У спелой хурмы чашелистик должен быть сухим, серовато-бурого цвета. Это признак спелости плода.

Хурма может быть как твёрдой, так и мягкой. Например, популярный королёк – довольно твёрдый сорт, определить его спелость можно только при пробе.

Королёк надо разрезать и смотреть: если внутри он коричнево-шоколадный, значит, вкусный и сладкий, а если просто рыжий, то это неопылённый плод, он вяжет. На вид их отличить нельзя.

Мягкая хурма с мякотью, которая местами прозрачна, – это очень спелая, возможно, даже подмороженная хурма. Она вкусна и сладка, но долго не пролежит, покупать надо на один раз, даже через несколько часов плоды начнут разваливаться и портиться.

Противопоказания

Удивительно, но хурма имеет множество противопоказаний, которые следует учесть. Например, из-за высокого содержания в плоде легкоусвояемых сахаров её не стоит есть людям, склонным к ожирению или страдающим сахарным диабетом. Большое количество съеденной хурмы может привести к непроходимости кишечника.

Важно! После хурмы нельзя употреблять молоко и холодную воду, так как это приведёт к расстройству желудка.

Как убрать вяжущий вкус из хурмы

В хурме много танинов. Когда плод спелый, они уходят и не портят вкус, в других случаях плод вяжет. Чтобы убрать танины, надо:

Айва

Её выращивают в Средней Азии, Молдавии, на Кавказе, в Краснодарском крае. Чем солнечнее родина айвы, тем более ароматным и полезным окажется плод. Айва полезна при малокровии, туберкулёзе, желтухе, желудочно-кишечных заболеваниях, сердцебиении, бронхиальной астме. Она оказывает антибактериальное действие. В ней содержатся витамины А, С, В1, В2, РР, а также соли калия, меди, железа, фосфора, кальция.

Какая айва самая лучшая?

Считается, что вкуснее среднеазиатская айва, она мельче кавказской.

С гладкой кожицей – это признак спелости плода, если на шкурке пушок – айва не дозрела.

Плотная и упругая на ощупь, она не должна быть излишне жёсткой.

С насыщенным приятным запахом – это признак зрелого плода.

Насыщенно-жёлтая, зелень – признак недозрелого плода.

Без повреждений, так как даже небольшой дефект повлечёт гибель всего плода очень быстро.

Есть два вида айвы: яблоковидная (очень ароматная) и грушевидная (более сочная). Последняя считается более ценной, ведь её можно в сыром виде добавлять в салаты, и соусы с ней получаются лучше.

Противопоказания

Нельзя употреблять свежие косточки от айвы, в них содержится яд, а после термической обработки косточки безвредны. Не рекомендуется есть айву людям, склонным к запорам. Также айва противопоказана учителям и певцам, поскольку она может нанести вред голосовым связкам.

Мандариновый кекс с хурмой и черносливом

На 7 порций:

Мандарины 800 г

800 г Сахарный песок 200 г

200 г Мука пшеничная 150 г

150 г Разрыхлитель 10 г

10 г Соль щепотка

щепотка Изюм 50 г

50 г Масло растительное 100 мл

Для домашнего варенья нам понадобится:

Хурма 2–3 шт.

2–3 шт. Чернослив 280 г

280 г Сахарный песок 200 г

200 г Вода 250 мл

Как готовить:

Сладкие мандарины без косточек (в кожуре) пробейте в блендере с сахаром до однородной массы. Соедините с пшеничной мукой, разрыхлителем, солью и изюмом.

В подготовленную массу при постоянном помешивании введите растительное масло. Разлейте по формам, предварительно смазанным растительным маслом, и выпекайте 20–25 минут при температуре 120–130 градусов.

Хурму нарежьте средним кубиком, проварите в сахарном сиропе до полуготовности. Добавьте чернослив (если крупный – нарежьте на 2–3 части) и продолжайте варить до готовности хурмы.

После того как варенье остынет, покройте им мандариновый бисквит и уберите в холодильник на 30–40 минут.

Перед подачей на стол посыпьте сахарной пудрой. Можно подать с шариком ванильного мороженого или фруктового сорбета.

Эскимо из фейхоа с фисташковым крамблом

На 1 порцию:

Фейхоа 7–8 шт.

7–8 шт. Фисташки 50 г

50 г Сыр мягкий 40 г

40 г Глюкоза 60 г

60 г Сахар 2 ст. л.

2 ст. л. Сахарная пудра 1 ст. л. (без горки)

1 ст. л. (без горки) Сок лимонный 2 ч. л.

Как готовить:

Фейхоа помойте и обрежьте с двух сторон.

Пропустите плоды через мелкую мясорубку, чтобы получилось пюре без комочков. Добавьте в пюре сахар, лимонный фреш и глюкозу. Перемешайте.

Залейте всё в силиконовые формы, вставьте палочки и заморозьте в морозилке.

Фисташки перемелите в блендере. Сыр и сахарную пудру смешайте. Украсьте мороженое фисташками и сыром при подаче.