Колет, тянет и ноет. Что делать, если резко заболели мышцы?

Боли в мышцах мучительные и тянущие. Они способны приносить немалый дискомфорт человеку, лишая его возможности нормально двигаться, сидеть, лежать, стоять, поворачиваться. Нередко боли бывают острыми: они застают врасплох и меняют тем самым привычный ритм жизни. Почему они появляются и как оказать себе первую помощь, АиФ.ru рассказал врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

Причины

Обычно мышцы болят из-за их резкого сокращения. Провоцировать его могут:

Травмы и перенапряжение — тут болезненность является ответной реакцией;

Неправильная осанка — когда тело долго находится в нефизиологичном положении, начинается усталость мышц;

Длительное нахождение в неправильном фиксированном положении — ношение неудобной сумки, сидение за неудобным столом, работа в неудобной позе: мышцы настраиваются на такое положение тела, начинается нарушение метаболизма;

Стресс.

Первая помощь

Надо оставить в покое больное место. В течение трех дней исключите любые физические нагрузки через боль. В то же время не надо каждую минуту проверять, не появились ли улучшения. Есть у нас такая привычка: щупать больное место, надавливать на него, проверять, не прошла ли вдруг боль. А если не проходит, начинаем паниковать. Метод лечения «движение через боль» не подходит для данного случая. Резкая боль — признак того, что произошел мышечный спазм. Чтобы это устранить, необходимо выполнить комплекс мер, направленных на максимальное расслабление мышц. Наиболее простой и действенный способ — тепло. Мышцу необходимо согреть, чтобы вызвать ее расслабление. Холод же, наоборот, вызывает напряжение. Думаю, всем вам знаком «бабушкин» рецепт: поясница, закутанная в пуховый платок, грелка, растертые ноги в шерстяных носках. Это не пережиток прошлого, а эффективный способ, проверенный веками. Так вот, чтобы устранить боль, надо воздействовать не только на то место, где собственно возникли болевые ощущения, но и на весь организм. Баня или сауна — отличный метод борьбы со спазмами. Но исключите обливания ледяной водой или холодную купель. Как я уже сказал, холод провоцирует напряжение, резкое охлаждение организма после жаркой бани не позволит вам получить желаемый результат.

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Если нет возможности посетить баню, есть «домашняя» альтернатива: горячая ванна. Только не дожидайтесь, пока вода остынет: процедуру необходимо закончить, пока вода теплая. После принятия ванны тут же вытирайтесь, наденьте футболку, штаны (лучше всего — хлопчатобумажные), пижаму, сверху — костюм или что-то теплое. И в таком «обмундировании» проведите некоторое время под теплым одеялом. Вам необходимо как следует пропотеть. Не забудьте после этого сменить одежду. Данную процедуру стоит повторять в течение двух-трех дней. Если вы все сделаете правильно, обязательно будет эффект. Это не касается только тех случаев, когда причиной боли является ущемление корешка грыжи. Но в любом случае, если после одной горячей ванны вы не почувствуете изменений, не паникуйте.

Кроме того, исключите физические нагрузки, которые вызывают боль. Пешие прогулки — своего рода лечебная процедура, во время которой происходит самомассаж: во время ходьбы упражняются и массируются все связки, мышцы, кости и суставы. Из физических нагрузок допустима растяжка. С ее помощью вы проработаете основные группы мышц, растяжка улучшит кровообращение, обеспечит эластичность мышц и снизит риск образования травм. В комплексе все эти меры помогут вам расслабить мышцы и, соответственно, снять резкую боль.

Если мышечная боль возникла из-за грубой травмы или ущемления нервного корешка и не снимается с помощью данных методов в течение нескольких дней, необходимо в срочном порядке обратиться к специалисту.