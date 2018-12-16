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Жизнь без мобильного. Почему богачи в США запрещают своим детям гаджеты?

17.12.2018 11:17 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Жизнь без мобильного. Почему богачи в США запрещают своим детям гаджеты?
shutterstock.com

И, пока дети из небогатых семей целыми днями прикованы к экранам, потому что родители не могут обеспечить им услуги нянь, интересные поездки и развлечения не в виртуальной, а в реальной жизни, отпрыски элиты получают старомодные деревянные игрушки, игры на свежем воздухе и роскошь общения не через экран.

Жизнь без мобильного. Почему богачи в США запрещают своим детям гаджеты? Телефонная лихорадка. Правда ли, что смартфоны отупляют?

Реальность – для элиты?

Ещё недавно казалось, что дети богатых родителей раньше всех получают доступ к Интернету, самым навороченным и дорогим гаджетам и быстрее приобретают востребованные технические навыки, а бедные остаются за бортом жизни. Однако получилось скорее наоборот. Сейчас электронные новинки всё активнее продвигают в государственных американских школах и детсадах, в то время как частные образовательные учреждения всё чаще отказываются от экранов и гаджетов.

Например, Вальдорфская школа, популярная среди сотрудников Силиконовой долины, пытается учить детей без модных электронных устройств. Да и сами обеспеченные родители, работающие в ИТ-компаниях, всё чаще запрещают их в своих семьях. По данным исследования американской некоммерческой организации Common Sense Media, подрост­ки из семей с низким доходом проводят у экранов в среднем 8 часов, а более обеспеченные – меньше 6 часов.

Жизнь без мобильного. Почему богачи в США запрещают своим детям гаджеты?«Не уверен, что в России «цифровой разрыв» объясняется финансовым состоянием семьи, – считает ст. н. с. лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС, научный руководитель центра по работе с подростками «Перекрёсток» Кирилл Хломов. – Скорее он больше связан с социально-интеллектуальным развитием, продвинутостью родителей в вопросах воспитания ребёнка».

Соблазны и привычки

Между тем производители гаджетов, компьютерных игр и прочей развлекательной «начинки» привлекают к разработке своих продуктов психологов, которые придумывают всё новые инструменты для захвата детского внимания.

«Дети – это же будущие покупатели гаджетов и электронных продуктов. Зацепить их пытаются в раннем возрасте, чтобы сформировать привычку пользоваться конкретными устройст­вами, обеспечить лояльность к бренду, – объясняет Кирилл Хломов. – Например, YouTube сейчас активно включает рекламу в просмотр мультика или видео и предлагает прерваться через некоторое время. Это эксплуатация внимания. Есть другой подход – в игре заранее закладывается время на восстановление жизни: хочет ребёнок или нет, а для продолжения развлечения ему придётся ждать, скажем, час-полтора. Правда, часть производителей при этом начинают зарабатывать на нетерпеливых пользователях, предлагая им оплатить ускорение процесса».

Жизнь без мобильного. Почему богачи в США запрещают своим детям гаджеты? Мой смартфон - шпион? Надо ли бояться собственного гаджета?

Всё это сеет панику среди родителей, заставляя думать, что отнять смартфон у школьника практически невозможно.

«Не соглашусь, что это так уж сложно, – говорит психолог. – Дети готовы переключаться от экранов, если у них будет интересная альтернатива. Просто они не умеют организовать её сами. Это как раз дело родителей и отчасти школы. Если в семье приняты настольные игры, совместные походы в кино или театр, катание на коньках, лыжах и т. д., то отвлечь ребёнка нетрудно.

Проблема в том, что родители сами часто «залипают» в смартфонах. Посмотрите на взрослых: они идут на работу, по коридорам офисов, едут в транспорте, уткнувшись в гаджеты. А если оторвать ребёнка от экрана стало действительно очень сложно, значит, ситуацию уже упустили. Когда ребёнок болезненно, с яростью, отчаянием, злостью и вспышками гнева реагирует на запрет, значит, он не приспособлен к существованию без гаджета. И здесь надо что-то менять в родительской стратегии либо обращаться к психологам».

 
 
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Американские психологи утверждают: разрыв между детьми из богатых и бедных семей растёт. Однако проявляется он вовсе не в стоимости используемых ими гаджетов, а в...
 
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