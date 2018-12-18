Поликлиники и больницы Пинска и района изменят график работы в новогодние праздники

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в администрации УЗ «Пинская центральная поликлиника», в новогодние праздники изменится режим работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения Пинска и Пинского района:
22 декабря (суббота) — по графику работы в рабочий день;
23 декабря (воскресение) — по графику работы в выходной (воскресный) день;
24 декабря (понедельник) — по графику работы в выходной (субботний) день;
25 декабря (вторник) — по графику работы в праздничный день;
29 декабря (суббота) – по графику работы в рабочий день;
30 декабря (воскресение) – по графику работы в выходной (воскресный) день;
31 декабря (понедельник) — по графику работы в выходной (субботний) день;
1 января (вторник) — по графику работы в праздничный день;
7 января (понедельник) – по графику работы в праздничный день.
Стационарные учреждения здравоохранения г. Пинска и Пинского района и филиал «Станция переливания крови» работают в следующем режиме:
22 декабря (суббота) — по графику работы в выходной (субботний) день;
23 декабря (воскресение) — по графику работы в выходной (воскресный) день;
24 декабря (понедельник) — по графику работы в рабочий день;
25 декабря (вторник) — по графику работы в праздничный день;
29 декабря (суббота) – по графику работы в выходной (субботний) день;
30 декабря (воскресение) – по графику работы в выходной (воскресный) день;
31 декабря (понедельник) — по графику работы в рабочий день;
1 января (вторник) — по графику работы в праздничный день;
7 января (понедельник) – по графику работы в праздничный день.