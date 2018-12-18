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Поликлиники и больницы Пинска и района изменят график работы в новогодние праздники

18.12.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Поликлиники и больницы Пинска и района изменят график работы в новогодние праздники
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в администрации  УЗ «Пинская центральная поликлиника», в новогодние праздники изменится режим работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения Пинска и Пинского района:

  • 22 декабря (суббота) — по графику работы в рабочий день;
  • 23 декабря (воскресение) —  по графику работы в выходной (воскресный) день;
  • 24 декабря (понедельник) — по графику работы в выходной (субботний) день;
  • 25 декабря (вторник) — по графику работы в праздничный день;
  • 29 декабря (суббота) – по графику работы в рабочий день;
  • 30 декабря (воскресение) – по графику работы в выходной (воскресный) день;
  • 31 декабря (понедельник) —  по графику работы в выходной (субботний) день;
  • 1 января (вторник) — по графику работы в праздничный день;
  • 7 января (понедельник) – по графику работы в праздничный день.

Стационарные учреждения здравоохранения г. Пинска и Пинского района и филиал «Станция переливания крови» работают в следующем режиме:

  • 22 декабря (суббота) — по графику работы в выходной (субботний) день;
  • 23 декабря (воскресение) —  по графику работы в выходной (воскресный) день;
  • 24 декабря (понедельник) — по графику работы в рабочий день;
  • 25 декабря (вторник) — по графику работы в праздничный день;
  • 29 декабря (суббота) – по графику работы в выходной (субботний) день;
  • 30 декабря (воскресение) – по графику работы в выходной (воскресный) день;
  • 31 декабря (понедельник) —  по графику работы в рабочий день;
  • 1 января (вторник) — по графику работы в праздничный день;
  • 7 января (понедельник) – по графику работы в праздничный день.

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