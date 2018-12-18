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Вниманию индивидуальных предпринимателей, организаций, реализующих жидкости стеклоомывающие

18.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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В соответствии с письмами Государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (далее – ГУ «РЦГЭиОЗ»)  Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии сообщает о выявленных фактах несоответствия продукции требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения по содержанию метилового спирта:

Вниманию индивидуальных предпринимателей, организаций, реализующих жидкости стеклоомывающие
- стеклоомыватель «GLEID EXPERT (Cold Star)» (объём: 5 л, дата изготовления 09.2018, партия 5, размер партии: 443 штуки, производитель: ООО «КлинГласс», Российская Федерация; свидетельство о государственной регистрации KG.11.01.09.015.E.002526.07.18. В соответствии с протоколом ГУ «РЦГЭиОЗ» содержание метилового спирта составляет 37,99%, при нормативе не более 0,05%;

- незамерзающая жидкость для омывателя стекол -300С «Ultra Cleaner», штрих код 4607076470254, номер партии 1956577, размер партии: 26 штук, упаковка: ПЭТ-бутылка, объем 5 л, дата производства: 1 квартал 2018 г., ТУ 2384-001-85748438-2009, изготовитель: ООО «Реверс», Российская Федерация; свидетельство о государственной регистрации BY.20.22.01.015.E.000706.12.15 выдано государственным учреждением «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В соответствии с протоколом ГУ «РЦГЭиОЗ»  содержание метилового спирта составляет 27,72%, при нормативе не более 0,05%;

- стеклоомывающая жидкость -300С «SNOW QUEEN OF THE ROAD», штрих код 4607785625365, размер партии: 8 штук, упаковка: ПЭТ-бутылка, объем 5 л, дата производства: 2 квартал 2018 г., ТУ 2384-001-05874382-2016, изготовитель: ООО «Альтаир», Российская Федерация; информация о наличии свидетельства о государственной регистрации в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации Евразийского экономического союза отсутствует. В соответствии с протоколом ГУ «РЦГЭиОЗ»  содержание метилового спирта составляет 18,20%, при нормативе не более 0,05%.

В целях защиты потребительского рынка от некачественной продукции субъектам хозяйствования, реализующим стеклоомывающие жидкости, необходимо принять меры по недопущению реализации данной продукции.

Елена СИДОРОВИЧ, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

 
 
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В соответствии с письмами Государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (далее – ГУ...
 
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