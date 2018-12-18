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Сезон артроза. Как избежать обострения?

18.12.2018 15:07 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Сезон артроза. Как избежать обострения?
shutterstock.com

Главная причина артроза – обменные нарушения, из-за которых прежде­временно изнашиваются суставы. Поскольку заболевание это хроническое, периоды улучшения сменяются ухудшениями. И чем таких вспышек больше, тем быстрее прогрессирует артроз. Поэтому заниматься профилактикой  обострений необходимо.

Больных по осени считают

Врачам-ревматологам известно, что каждый раз с наступлением непогоды у них будет наплыв пациентов. Да и сами больные не хуже барометров по своему состоянию могут предсказывать погодные изменения. Почему же именно с первыми холодами связаны обострения заболеваний суставов?

Причин как минимум три. Первая – это переохлаждение. Холод вызывает рефлекторный спазм мышц, окружаю­щих сустав. Из-за этого уменьшается приток крови, хрящ недополучает питания и его разрушение ускоряется. Кроме того, из-за переохлаждения повышается риск инфекционных заболеваний, которые могут привести к воспалению в суставах. Поэтому в холода очень важно одеваться так, чтобы, с одной стороны, не замёрзнуть, а с другой – не вспотеть. Помогут в этом современные синтетические материалы – лёгкие, тёплые и дышащие.

Сезон артроза. Как избежать обострения?
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Вторая причина обострений – это травмы. С первыми заморозками возрастает угроза падений. А все гололёдные травмы – переломы, вывихи, разрывы мениска или связок – увеличивают риск артроза в будущем и ухудшают течение уже существующего заболевания. Поэтому, если подморозило, надо обязательно надевать обувь на устойчивой рифлёной подошве и передвигаться не спеша, слегка согнув колени и обходя скользкие участки. Собираясь в такие дни за покупками, лучше взять с собой не сумку, а рюкзак. Руки должны быть свободными – они в случае чего помогут удержать потерянное равновесие. А вообще по возможности в гололёд лучше вовсе не выходить из дома.

Нагрузки без перегрузки

Однако это не значит, что с началом холодов людям с артрозом надо забаррикадироваться в четырёх стенах и ждать весны, лёжа на диване. Ведь третья причина для сезонных обострений заболеваний суставов – малоподвижный образ жизни, который зимой для многих становится обычным делом. Околосуставные мышцы, принимающие на себя часть нагрузки при движении, без регулярного использования ослабевают, а циркуляция крови в них замедляется, из-за чего хрящевой ткани недостаёт питательных веществ. К тому же в холодное время года возникает острый дефицит солнца, а следовательно, и витамина D, необходимого опорно-двигательной системе. В этом случае даже минимальная повседневная физическая нагрузка может привести к микротравмам суставного хряща, а затем и к боли в суставе.

Сезон артроза. Как избежать обострения?
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Хорошие способы борьбы с гиподинамией при артрозе – это ЛФК и йога, которыми можно заниматься даже дома. И конечно, не стоит забывать про физическую активность на свежем воздухе. Это не только традиционные для зимы лыжи, но и всесезонная скандинавская ходьба. Да и просто пешие прогулки.
Ну а если обострения артроза избежать не удалось, нужно лечиться правильно. Снять сильную боль помогут нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Но так как они могут плохо влиять на слизистую оболочку желудка, их следует принимать в минимально эффективной дозе. А для дополнительного обезболивания можно прибегнуть также к эффективным местным средствам (мазям и гелям, например, на основе яда гадюки). После того как острый период пройдёт, надо сразу же озаботиться профилактикой следующего обострения артроза. Для этого следует сочетать приём медикаментов (в частности, хондропротекторов) и вспомогательные методы (грязелечение, физиопроцедуры, массаж, иглорефлексотерапия, кинезитерапия).

 
 
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Поздняя осень и начало зимы – традиционное время для обострений артроза. Особенно не любят больные суставы сырую и ветреную погоду.
 
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