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Организовать праздник и не заболеть. Чем опасны ёлочные украшения?

18.12.2018 15:20 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Организовать праздник и не заболеть. Чем опасны ёлочные украшения?
shutterstock.com

Живая vs искусственная

Считаете, что искусственная ёлка бережёт природу, а живая ей вредит? Зря. Искусственные ёлки для окружающей среды намного опаснее!

Организовать праздник и не заболеть. Чем опасны ёлочные украшения?«Как правило, ели и сосны для продажи выращивают специально в питомниках и в России, и за рубежом. Но у нас их становится всё меньше. «Более того, ёлка – биоразлагаемый материал, а значит, её можно выкинуть, а лучше сдать в утилизацию – так ущерб природе будет меньше (пункты приёма открываются в начале года. – Ред.). Правда, если эта ёлка не срублена браконьером. Проверить это легко – у продавца не будет накладных. Живые ели лучше покупать на специальных ёлочных базарах», – говорит медиакоординатор Greenpeace России Ирина Козловских.

Хороший эковариант – ёлка в горшке, такую после праздников можно высадить на дачном участке или в лесу. Правда, если она простояла в помещении не больше недели и вы её поливали и сбрызгивали водой. Иначе растение не приживётся.

Организовать праздник и не заболеть. Чем опасны ёлочные украшения? Чьи елки в лесу. Как законно добыть себе новогоднюю красавицу

Наибольшую опасность и для экологии, и для человека представляют  искусственные ели. «­Если учесть все этапы процесса их производства – добычу и транспортировку углеводородов, загрязнение окружающей среды при производстве материалов и деталей такого дерева, то оказывается, что выращивание даже 10 натуральных ёлок на плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной», – продолжает эксперт.

К тому же, из-за того что искусственная ёлка чаще всего изготовлена из пластмассы ПВХ, она может выделять опасные вещества – диоксины. Особенно если на неё ещё повесить гирлянду, поставить к батарее. Стойкий запах пластика дома – первый признак того, что ель вредна.

Поэтому лучше останавливать свой выбор на искусственных ёлках из лески или из мягкого пластика (литые ёлки). Такие можно хранить до 10 лет (из ПВХ – до 2–3 лет, потом любая ёлка начнёт фонить). Правда, они стоят дороже, чем ёлки из обычной пластмассы. К примеру, ель из ПВХ в среднем обойдётся от 3 тыс. руб. за 180 см, из лески – от 10 тыс. руб. за 90 см, из мягкого пластика – от 11 тыс. руб. за 90 см.


Организовать праздник и не заболеть. Чем опасны ёлочные украшения?

Чтобы радовали

Организовать праздник и не заболеть. Чем опасны ёлочные украшения?Ёлочные игрушки и гирлянды – особенно дешёвые и из пластика – могут быть токсичными из-за присутствующих в составе свинца, сурьмы и канцерогенов. «Дело в том, что в России отсут­ствует обязательная сертификация ёлочных игрушек. Поэтому лучше обращать внимание на изделия, которые продаются как детские игрушки, – такие, как правило, имеют сертификат, а значит, проверены на безопасность, – рассказывает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. – Ещё один способ себя обезопасить – покупать российские изделия, они обычно сделаны из стекла или пищевого пластика. Собственно, это будет указано на маркировке изделий».

 

Важно
Для украшения ёлки выбирайте гирлянду мощностью не более 50 Вт.

 

Как выбрать гирлянды

Рассказывает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин:

– Перед покупкой надо проверить сертификат соответствия и маркировку: в ней должны быть прописаны срок службы, правила пользования, информация о типе ламп и суммарном напряжении гирлянды. Затем проверьте, как работают лампочки. Включите гирлянду при продавце: если она нагрелась уже через пару минут, откажитесь от покупки. Качественное изделие должно оставаться холодным, иначе такая гирлянда может привести к пожару, особенно если её повесить на сух­ие ёлочные иголки. Кроме того, стоит обратить внимание и на расстояние от ближайшей лампочки до вилки – оно должно быть не менее 1,5 м.

Организовать праздник и не заболеть. Чем опасны ёлочные украшения?
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4 причины отказаться от ёлочной игрушки:

  1. Резкий запах (проявляется в тёплом помещении).
  2. Царапающие края.
  3. Сделана не из стекла или пищевого пластика (маркировка – PS/полистирол).
  4. Не имеет маркировки с информацией о материале изделия, фирме и адресе производства.
 
 
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Украшая ёлку к празднику, убедитесь, что вам не угрожают свинец, канцерогены и токсичные красители.
 
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