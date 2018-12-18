Организовать праздник и не заболеть. Чем опасны ёлочные украшения?

Живая vs искусственная
Считаете, что искусственная ёлка бережёт природу, а живая ей вредит? Зря. Искусственные ёлки для окружающей среды намного опаснее!
«Как правило, ели и сосны для продажи выращивают специально в питомниках и в России, и за рубежом. Но у нас их становится всё меньше. «Более того, ёлка – биоразлагаемый материал, а значит, её можно выкинуть, а лучше сдать в утилизацию – так ущерб природе будет меньше (пункты приёма открываются в начале года. – Ред.). Правда, если эта ёлка не срублена браконьером. Проверить это легко – у продавца не будет накладных. Живые ели лучше покупать на специальных ёлочных базарах», – говорит медиакоординатор Greenpeace России Ирина Козловских.
Хороший эковариант – ёлка в горшке, такую после праздников можно высадить на дачном участке или в лесу. Правда, если она простояла в помещении не больше недели и вы её поливали и сбрызгивали водой. Иначе растение не приживётся.
Наибольшую опасность и для экологии, и для человека представляют искусственные ели. «Если учесть все этапы процесса их производства – добычу и транспортировку углеводородов, загрязнение окружающей среды при производстве материалов и деталей такого дерева, то оказывается, что выращивание даже 10 натуральных ёлок на плантации наносит природе меньший ущерб, чем производство одной искусственной», – продолжает эксперт.
К тому же, из-за того что искусственная ёлка чаще всего изготовлена из пластмассы ПВХ, она может выделять опасные вещества – диоксины. Особенно если на неё ещё повесить гирлянду, поставить к батарее. Стойкий запах пластика дома – первый признак того, что ель вредна.
Поэтому лучше останавливать свой выбор на искусственных ёлках из лески или из мягкого пластика (литые ёлки). Такие можно хранить до 10 лет (из ПВХ – до 2–3 лет, потом любая ёлка начнёт фонить). Правда, они стоят дороже, чем ёлки из обычной пластмассы. К примеру, ель из ПВХ в среднем обойдётся от 3 тыс. руб. за 180 см, из лески – от 10 тыс. руб. за 90 см, из мягкого пластика – от 11 тыс. руб. за 90 см.
Чтобы радовали
Ёлочные игрушки и гирлянды – особенно дешёвые и из пластика – могут быть токсичными из-за присутствующих в составе свинца, сурьмы и канцерогенов. «Дело в том, что в России отсутствует обязательная сертификация ёлочных игрушек. Поэтому лучше обращать внимание на изделия, которые продаются как детские игрушки, – такие, как правило, имеют сертификат, а значит, проверены на безопасность, – рассказывает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. – Ещё один способ себя обезопасить – покупать российские изделия, они обычно сделаны из стекла или пищевого пластика. Собственно, это будет указано на маркировке изделий».
Как выбрать гирлянды
Рассказывает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин:
– Перед покупкой надо проверить сертификат соответствия и маркировку: в ней должны быть прописаны срок службы, правила пользования, информация о типе ламп и суммарном напряжении гирлянды. Затем проверьте, как работают лампочки. Включите гирлянду при продавце: если она нагрелась уже через пару минут, откажитесь от покупки. Качественное изделие должно оставаться холодным, иначе такая гирлянда может привести к пожару, особенно если её повесить на сухие ёлочные иголки. Кроме того, стоит обратить внимание и на расстояние от ближайшей лампочки до вилки – оно должно быть не менее 1,5 м.
4 причины отказаться от ёлочной игрушки:
- Резкий запах (проявляется в тёплом помещении).
- Царапающие края.
- Сделана не из стекла или пищевого пластика (маркировка – PS/полистирол).
- Не имеет маркировки с информацией о материале изделия, фирме и адресе производства.