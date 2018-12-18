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Как выбрать сладкий новогодний подарок?
19.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
При покупке новогодних сладостей обратите внимание на этикетку. На ней производитель должен указать следующую информацию:
При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел, а также следует исключить кондитерские изделия, способные вызвать аллергические реакции, например с содержанием абрикосовой косточки и арахиса. Помимо этого, карамель не следует также использовать для детского питания, как и кондитерскую продукцию, которая содержит алкогольный компонент более 0,5 % этанола.
Если в подарке есть игрушка, она должна находиться в индивидуальной упаковке, поскольку это позволит избежать ее контакта с едой.
Юлия МИКЛУШИС, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.
Изображение использовано в качестве иллюстрации.
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При покупке новогодних сладостей обратите внимание на этикетку. На ней производитель должен указать следующую информацию:
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