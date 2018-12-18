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Как выбрать сладкий новогодний подарок?

19.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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При покупке новогодних сладостей обратите внимание на этикетку. На ней производитель должен указать следующую информацию:

  • Как выбрать сладкий новогодний подарок?
    масса;
  • состав подарка (наименование всех входящих в него кондитерских изделий с указанием количества конфет, шоколадок, пачек, места изготовления);
  • дата фасовки;
  • срок и условия хранения;
  • наименование, юридический адрес фасовщика;
  • пищевая ценность;
  • нормативный документ, в соответствии с которым изготовлен продукт;
  • наличие единого знака обращения продукции на рынке.

При выборе подарка предпочтение стоит отдавать тем наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел, а также следует исключить кондитерские изделия, способные вызвать аллергические реакции, например с содержанием абрикосовой косточки и арахиса. Помимо этого, карамель не следует  также использовать для детского питания, как и кондитерскую продукцию, которая содержит алкогольный компонент более 0,5 % этанола.

Что касается конфет, советуем выбирать шоколадные, поскольку они содержит калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму добавки и витамины. Также рекомендуется отдать предпочтение зефиру. Для  его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей. Белок, входящий в состав зефира, служит строительным материалом для мышц, а глюкоза улучшает деятельность мозга и укрепляет иммунитет. Галеты и пастилу можно включать в новогодний подарок, поскольку они являются диетическими и содержат низкий процент жиров.

Если в подарке есть игрушка, она должна находиться в индивидуальной упаковке, поскольку это позволит избежать ее контакта с едой. 

Юлия МИКЛУШИС, врач-гигиенист Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

 
 
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При покупке новогодних сладостей обратите внимание на этикетку. На ней производитель должен указать следующую информацию:
 
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