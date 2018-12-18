Медик рассказала, какие сладости предпочтительнее дарить детям на Новый год





Зефир, мармелад и пастила могут послужить великолепной альтернативой калорийным шоколадным конфетам. Эти сладости предпочтительнее выбрать в качестве подарка детям на Новый год и Рождество, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Анжелика Солнцева.

Наверняка бабушки и дедушки, мамы и папы уже приготовили не один кулек с конфетами и печеньем в качестве подарка. Регулярное в неконтролируемых количествах употребление сладкого может привести ребенка к ожирению и нарушению углеводного обмена, вплоть до сахарного диабета 2-го типа, кариесу, пищевой аллергии.

Детский эндокринолог рассказала о тех продуктах, которые имеют более низкую калорийность, но позволяют на 100% зарядиться сладким удовольствием, — зефир, мармелад, пастила. Так, пастила — очень полезная сладость. Изготавливается она на 70-80% из яблочного пюре, содержит витамин С и микроэлементы (калий, кальций, железо, йод, магний, фосфор), необходимые для роста и развития ребенка. Зефир и мармелад относятся к тем кондитерским изделиям, которые рекомендованы ведущими гастроэнтерологами страны для питания в детских садах и школах. Их основой является фруктовое (яблочное, цитрусовое) пюре.

Натуральный зефир и мармелад богаты пектином — растительной клетчаткой, которая способствует пищеварению. Пектин — это естественный целитель желудочно-кишечного тракта. Он стимулирует перистальтику кишечника, препятствует всасыванию холестерина, выводит вредные микроорганизмы, токсические вещества, выполняя очистительную функцию. «В какой-то степени зефир и мармелад полезнее шоколада, ведь в них абсолютно нет жиров, поэтому польза для контроля массы тела очевидна», — сказала Анжелика Солнцева. Калорийность мармелада и зефира — около 300 ккал на 100 г, а шоколада в 1,5-1,8 раза больше. В мармеладе и зефире много натрия, кальция, калия, фосфора, магния, железа, витаминов группы В, К и Е, что так нужно для растущего организма.