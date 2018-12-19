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С 1 января белорусские врачи будут на 3-5 минут дольше принимать пациентов

20.12.2018 12:02 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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С 1 января белорусские врачи будут на 3-5 минут дольше принимать пациентов
shutterstock.com

Как стало известно, Министерство здравоохранения Республики Беларусь приняло решение увеличить время приема врачами общей практики. Это предусмотрено постановлением от 17 декабря 2018 года №95.

С 1 января белорусские врачи будут на 3-5 минут дольше принимать пациентов «Для чего талоны в поликлинике, если к врачу попадаешь на 2 часа позже?»

В частности, специалистам, обслуживающим взрослое и детское население будет отведено:

  • на первичный прием – 20 мин. (ранее – 15 мин.);
  • на профилактический осмотр в выделенные дни или часы (в поликлинике и на выездах) – 15 мин. (ранее – 10 мин.).

Врачам общей практики, которые обслуживают взрослое население, будет отведено:

  • на первичный прием – 18 мин. (ранее – 15 мин.);
  • на профилактический осмотр – 13 мин. (ранее – 10 мин.).

В ведомстве пояснили, что изменение норм времени для врача общей практики обусловлено расширением круга обязанностей, а также более обширным уровнем знаний, умений и навыков по сравнению с участковым терапевтом.

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, врачи общей практики оказывают медпомощь в области терапии, неврологии, оториноларингологии, офтальмологии, акушерства и гинекологии, хирургии, эндокринологии и других областях в условиях городского населенного пункта при обслуживании взрослого населения, а также в области педиатрии в условиях сельского населенного пункта при обслуживании взрослого и детского населения. Ожидается, что к 2020 году в Беларуси терапевтов полностью заменят врачи общей практики.

 
 
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Минздрав увеличил время приема врачами общей практики.
 
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