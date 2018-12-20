Стал известен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни

Работа стационаров учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница» в выходные и праздничные дни в декабре 2018 г. будет организована по следующему графику:
22 декабря — по графику работы в субботний день;
23 декабря — по графику выходного дня;
24 декабря — по графику рабочего дня;
25 декабря — по графику работы в праздничный день;
29 декабря — по графику работы в субботний день;
30 декабря — по графику выходного дня;
31 декабря — по графику рабочего дня.
Работа поликлиник в выходные и праздничные дни в декабре 2018 г. будет организована по следующему графику:
22 декабря — по графику рабочего дня;
23 декабря — по графику выходного дня;
24 декабря — по графику работы в субботний день;
25 декабря — по графику работы в праздничный день;
29 декабря — по графику рабочего дня;
30 декабря — по графику выходного дня;
31 декабря — по графику работы в субботний день.
Администрация.