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Стал известен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни

21.12.2018 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Работа стационаров учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница» в выходные и праздничные дни в декабре 2018 г. будет организована по следующему графику:
22 декабря — по графику работы в субботний день;
23 декабря — по графику выходного дня;
24 декабря — по графику рабочего дня;
25 декабря — по графику работы в праздничный день;
29 декабря — по графику работы в субботний день;
30 декабря — по графику выходного дня;
31 декабря — по графику рабочего дня.
Работа поликлиник в выходные и праздничные дни в декабре 2018 г. будет организована по следующему графику:
22 декабря — по графику рабочего дня;
23 декабря — по графику выходного дня;
24 декабря — по графику работы в субботний день;
25 декабря — по графику работы в праздничный день;
29 декабря — по графику рабочего дня;
30 декабря — по графику выходного дня;
31 декабря — по графику работы в субботний день.
Администрация.


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Работа стационаров учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница» в выходные и праздничные дни в декабре 2018 г. будет организована по
 
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