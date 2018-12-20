Стал известен график работы учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни

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Работа стационаров учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница» в выходные и праздничные дни в декабре 2018 г. будет организована по следующему графику:

22 декабря — по графику работы в субботний день;

23 декабря — по графику выходного дня;

24 декабря — по графику рабочего дня;

25 декабря — по графику работы в праздничный день;

29 декабря — по графику работы в субботний день;

30 декабря — по графику выходного дня;

31 декабря — по графику рабочего дня.

Работа поликлиник в выходные и праздничные дни в декабре 2018 г. будет организована по следующему графику:

22 декабря — по графику рабочего дня;

23 декабря — по графику выходного дня;

24 декабря — по графику работы в субботний день;

25 декабря — по графику работы в праздничный день;

29 декабря — по графику рабочего дня;

30 декабря — по графику выходного дня;

31 декабря — по графику работы в субботний день.

Администрация.