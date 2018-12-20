﻿ ГРАФИК работы «прямой телефонной линии» учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница». 21.by
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ГРАФИК работы «прямой телефонной линии» учреждения здравоохранения «Несвижская центральная районная больница»

21.12.2018 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Главный врач Кветень Людмила Васильевна — 5-95-67 (каждый 1-й понедельник января, апреля, июля, октября, 10.00 — 12.00);

заместитель главного врача по медобслуживанию населения Сикирицкая Галина Александровна — 2-35-45 (каждый 2-й понедельник февраля, мая, августа, ноября, 10.00 — 12.00);

заместитель главного врача по медицинской части Праженик Виктория Викентьевна — 2-54-97 (каждый 3-й понедельник марта, июня, сентября, декабря, 10.00 — 12.00);

заведующий поликлиникой Непочелович Инна Викторовна — 2-54-74 (каждый 1-й вторник февраля, мая, августа, ноября, 10.00 — 12.00).

«Горячая линия» УЗ «Несвижская ЦРБ»: тел. 2-56-61 — ежедневно в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

Сайт для электронных обращений граждан: nesvizh-hospital@nesvizh-hospital.by.

 


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  Главный врач Кветень Людмила Васильевна — 5-95-67 (каждый 1-й понедельник января, апреля, июля, октября, 10.00 — 12.00); заместитель главного
 
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