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Что нужно знать о новом порядке оформления больничных

21.12.2018 — Новости Здоровья | Заря над Неманам  
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С 31 января 2019 года листки и справки о нетрудоспособности начнут оформлять по–новому. В вопросе оплаты так называемых больничных принципиально ничего не меняется, коррективы коснулись скорее внутренней кухни медиков: порядка выдачи и оформления документов.
 
Причем пока неясно, изменится ли цвет бланка строгой отчетности — он еще проходит процедуру регистрации. Но есть моменты, насчет которых пациенты должны быть в курсе. В пресс–службе Минздрава, в частности, обращают внимание на такие нюансы.
 
•  Сейчас идет переход на оформление листка нетрудоспособности (справки о временной нетрудоспособности) в виде электронного документа. Соответственно изменится и сама форма. Однако прежде выпущенные бланки действительны, пока не будут полностью использованы.
 
•  Уточнено, кому и когда выдаются документы такого рода. Скажем, людям трудоспособного возраста, не работающим и не состоящим на учете в органах по труду, занятости и социальной защите в качестве безработных, будет выписываться справка о временной нетрудоспособности. Ее же получит тот, кто ухаживает за инвалидом I группы, если сам попадет на лечение в больницу.
 
•  Если мать или другой человек, фактически ухаживающий за больным ребенком в возрасте до 3 лет или за ребенком–инвалидом до 18 лет, одновременно работает на условиях неполного рабочего времени (не более половины месячной нормы часов) либо на дому или же обучается, то положен листок нетрудоспособности по уходу. Иному лицу могут выдать справку о временной нетрудоспособности.
 
•  Листок нетрудоспособности (справку о ВН) тому, кто осуществляет уход за больным ребенком в возрасте до 14 лет (ребенком–инвалидом до 18 лет), при оказании ему медпомощи в стационаре могут продлить на 1 день для проезда к месту жительства, если организация здравоохранения слишком удалена и добраться домой в день выписки невозможно.
 
•  Если стоит вопрос о санаторно–курортном лечении или медицинской реабилитации в профильных организациях, то будут определять необходимость в уходе за ребенком–инвалидом в возрасте до 10 лет, а также за ребенком–инвалидом старше 10 с III или IV степенью утраты здоровья.
 
•  При решении вопроса о выдаче листка нетрудоспособности (справки о ВН) по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ребенком–инвалидом в возрасте до 18 лет) в случае болезни матери не будет требоваться подтверждение о посещении ребенком детского сада и иных организаций (ИП) сферы образования.
 
 
 
 
Ссылка на источник 24
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С 31 января 2019 года листки и справки о нетрудоспособности начнут оформлять по–новому. В вопросе оплаты так называемых больничных принципиально ничего не меняется,...
 
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