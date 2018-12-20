Не нервничайте! 9 способов быстро успокоиться

Наш эксперт – психолог Владимир КЛИМОВ.

1. Ищите позитив

Стрессовая ситуация – это не конец света, а новые возможности! Помните об этом всякий раз, когда ваши нервы оказываются на пределе. Запланированная на вечер встреча отменяется? Зато вы сможете провести больше времени с семьёй или просто отдохнуть дома за чашкой чая. Зацепились за гвоздь и порвали себе платье или рубашку? Это повод обновить свой гардероб и приобрести другую красивую вещь. Не зацикливайтесь на проблеме, а думайте о том, какие горизонты она открывает перед вами.

2. Дышите

В стрессовой ситуации первым делом нужно начать глубоко дышать. Это обеспечит приток кислорода в кровь и прогонит лишний адреналин. Существует несколько проверенных методик. Например, можно сделать глубокий вдох, задержать дыхание, досчитать до десяти и медленно выдохнуть. Другой способ – сконцентрироваться на самом процессе дыхания. Почувствуйте, как вы дышите, как воздух попадает в лёгкие, какие ощущения вы при этом испытываете. Дышите глубоко и размеренно. Совсем скоро нервное напряжение пройдёт.

3. Приседайте

Быстро справиться с нервами помогают несложные физические упражнения. Поприседайте, сделайте несколько наклонов, посжимайте в руке эспандер или резиновый мячик. Пять минут – и стресс как рукой снимет!

«Синдром менеджера». Как обнаружить и как лечить Подробнее

4. Мыслите глобально

Бывают дни, когда всё валится из рук. Дела, которые вы выполняете каждый день, кажутся непосильными, вы ничего не успеваете. Лишняя паника не поможет, а только замедлит процесс. Постарайтесь сделать небольшую передышку и прокрутить в голове самый плохой сценарий – что произойдет, если вы не справитесь с той или иной задачей? Согласитесь, что в глобальном плане эта маленькая неудача никак не повлияет на вашу жизнь. Максимум, что вас ждёт, – объяснение с руководителем или клиентом, неприятное впечатление от которого впоследствии можно будет загладить успешно выполненной работой. То же самое и в любой другой ситуации: вам нагрубили в транспорте, кто-то пролил на вас кофе, вы опоздали в кино или театр – ничего страшного! Мелкие неприятности не должны отравлять жизнь.

5. Съешьте пирожное

Как известно, вкусная еда помогает справиться со стрессом. Если вы понервничали, позвольте себе съесть кусочек шоколадки, пирожное, даже картошку фри – в умеренных количествах можно! Главное, чтобы заедание стресса не входило в привычку. Пусть это будет лишь один из способов успокоиться.

6. Подумайте о других

У вас сорвалась поездка в дом отдыха? На собеседовании отказали? Подхватили сильную простуду и теперь придётся пропустить корпоративную вечеринку? Не отчаивайтесь. Вспомните о людях, которым сейчас гораздо хуже, чем вам. Вы живёте в комфортных условиях, у вас есть две руки, две ноги и голова на плечах – всё для того, чтобы стать хозяином своей судьбы и решить любую проблему. Стоит ли огорчаться из-за пустяков?

Нервный жор. Как справиться с заеданием стресса Подробнее

7. Поделитесь с близкими

Порой, чтобы побороть стресс, человеку нужно просто выговориться. Позвоните своему другу или родственнику и расскажите о своей неприятности. Только от разговора вам станет легче, а уж если вам дадут дельный совет, проблему вообще можно считать решённой.

8. Рисуйте

Наверняка каждый человек в процессе затянувшегося телефонного разговора или другого монотонного занятия хоть раз оставлял на бумаге абстрактные рисунки – цветочки, узоры, круги и другие геометрические фигуры. Рисование помогает отвлечься и перестать зацикливаться на проблеме. Возьмите и просто почиркайте в блокноте – стресс уйдёт.

9. Улыбнитесь

В большинстве случаев стрессовая ситуация не стоит ваших моральных терзаний. Правда, вы поймёте это уже потом, когда потратите нервы. Чтобы предотвратить паническое состояние, вам нужно посмеяться или хотя бы улыбнуться! Вспомните какую-нибудь весёлую историю из своей жизни, забавный момент из любимой комедии, анекдот. Вот вы уже и улыбаетесь!