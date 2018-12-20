На простуду – с голыми руками. Лечимся без лекарств

Наш эксперт – врач-терапевт Ольга МАЛЫШЕВА.

Лучше всего, конечно, постараться по максимуму исключить любую возможность встречи с вирусом. И для этого совершенно необязательно принимать иммуномодуляторы.

Гигиена вместо препаратов

Чтобы не заболеть, сделайте прививку от гриппа, не посещайте людных мест, во время эпидемий или когда в коллективе кто-то болен, носите марлевую повязку (и каждые 3 часа заменяйте её новой). Больше гуляйте на свежем воздухе, при этом одеваясь по погоде. Правильно питайтесь (источники витаминов – зелень, овощи и фрукты, а также богатые фитонцидами лук и чеснок вам в помощь). А ещё регулярно проводите в доме влажную уборку, чаще проветривайте помещение, чтобы воздух не застаивался. Спите с открытой форточкой. Ну и, конечно, регулярно мойте руки с мылом (обязательно после туалета, перед едой и после прогулки). Эти несложные меры эффективнее, чем даже приём противовирусных препаратов.

Всё по правилам

Но, к сожалению, порой заболевают даже самые большие приверженцы здорового образа жизни. Как вести себя, если простуда всё-таки взяла в оборот? Соблюдайте свод важных правил!

1. Вызовите врача. Сделать это нелишне, даже если вы твёрдо решили обойтись без лекарств. Ведь похожие симптомы может дать не только простуда, но и грипп, фарингит, ангина и даже мононуклеоз, да и другие заболевания. Пусть врач всё-таки подтвердит, что это классическое ОРВИ.

2. Постельный режим обязателен. Хотя бы первые 3 дня. Многие недооценивают эту лечебную меру, однако доказано: заболевание, перенесённое на ногах, многократно увеличивает риск осложнений. К тому же отдых в горизонтальном положении – отличное лекарство от стресса, который лишь усиливает активность вирусов. Поэтому ложитесь удобнее, берите в руки детектив или включайте интересный сериал и поставьте свою активность на паузу. Сами не заметите, как выздоровеете!

3. Лечитесь с первых же симптомов. Ведь как можно более раннее и мощное лечение ОРВИ - самое эффективное. В ход должны пойти все методы. Но самое главное при простуде – это частое и обильное тёплое питьё (чай с мёдом и лимоном, настой из имбиря, корицы и солодки, морсы из клюквы, брусники, чёрной смородины). Тёплый шарф на горло и грудь и шерстяные носки с горчицей на ноги тоже не помешают.

4. Помните, что и натуральные средства имеют противопоказания. Например, не стоит налегать на мёд и варенье беременным женщинам со склонностью к гестационному диабету и, естественно, людям с диабетом. С малиной лучше быть осторожней при проблемах с почками – она имеет мочегонное действие, поэтому может вызвать обострение. Лекарственные травы чреваты аллергией (а у будущих мам ещё и выкидышем), поэтому по поводу конкретной травки лучше советоваться с врачом.

5. Прогревания используйте с осторожностью. Парить ноги и руки, сидеть в горячей ванне, ставить банки или горчичники полезно при кашле, насморке, боли в горле. Но этого не следует делать при высокой температуре, а также при обострении воспалительных заболеваний. Ни в коем случае не нужно париться беременным, а также страдающим варикозом или атеросклерозом. Ведь прогревания повышают нагрузку на сердце и сосуды. А если париться при камнях в печени или почках, можно даже заработать закупорку протоков.

6. Увлажняйте воздух в помещении. Это важно не только потому, что в сухом воздухе быстро размножаются вирусы и бактерии, но и потому, что обезвоженная слизистая крайне восприимчива к болезнетворным микробам. Если у вас нет аппаратного увлажнителя, сгодится и обычный пульверизатор, из которого можно распылять чистую воду. Также можно расставить по полу под батареями тазики с водой, накинуть на двери влажные простыни.

Важно!

Многие лечат простуду без лекарств не по прихоти, а из необходимости. Например, жаропонижающие (в частности, аспирин) противопоказаны беременным и кормящим. И даже разрешённый парацетамол им можно принимать лишь коротким курсом: 1–3 дня. И то не в первом триместре, когда у плода формируются сердце и головной мозг. Сиропы от кашля или леденцы от боли в горле – яд при сахарном диабете. Для гипертоников опасны сосудосуживающие препараты (деконгестанты), которые входят в состав большого количест-ва капель от насморка и комбинированных препаратов (они повышают давление).

Аспирин запрещён детям до 14 лет и взрослым с заболеваниями ЖКТ, подагрой, нарушениями почек и печени. Парацетамол также опасен при тяжёлой почечной и печёночной недостаточности. Так что в случае обычной простуды людям из групп риска лучше полагаться на народные средства.