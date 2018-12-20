ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На простуду – с голыми руками. Лечимся без лекарств

21.12.2018 12:02 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
На простуду – с голыми руками. Лечимся без лекарств
shutterstock.com

На простуду – с голыми руками. Лечимся без лекарствНаш эксперт – врач-терапевт Ольга МАЛЫШЕВА.

Лучше всего, конечно, постараться по максимуму исключить любую возможность встречи с вирусом. И для этого совершенно необязательно принимать иммуномодуляторы.

На простуду – с голыми руками. Лечимся без лекарств Чем опасна прививка против гриппа?

Гигиена вместо препаратов

Чтобы не заболеть, сделайте прививку от гриппа, не посещайте людных мест, во время эпидемий или когда в коллективе кто-то болен, носите марлевую повязку (и каждые 3 часа заменяйте её новой). Больше гуляйте на свежем воздухе, при этом одеваясь по погоде. Правильно питайтесь (источники витаминов – зелень, овощи и фрукты, а также богатые фитонцидами лук и чеснок вам в помощь). А ещё регулярно проводите в доме влажную уборку, чаще проветривайте помещение, чтобы воздух не застаивался. Спите с открытой форточкой. Ну и, конечно, регулярно мойте руки с мылом (обязательно после туалета, перед едой и после прогулки). Эти несложные меры эффективнее, чем даже приём противовирусных препаратов.

Всё по правилам

Но, к сожалению, порой заболевают даже самые большие приверженцы здорового образа жизни. Как вести себя, если простуда всё-таки взяла в оборот? Соблюдайте свод важных правил!

1. Вызовите врача. Сделать это нелишне, даже если вы твёрдо решили обойтись без лекарств. Ведь похожие симптомы может дать не только простуда, но и грипп, фарингит, ангина и даже мононуклеоз, да и другие заболевания. Пусть врач всё-таки подтвердит, что это классическое ОРВИ.

На простуду – с голыми руками. Лечимся без лекарств Доктор своего тела. Как вылечить простуду без осложнений и больших трат

2. Постельный режим обязателен. Хотя бы первые 3 дня. Многие недооценивают эту лечебную меру, однако доказано: заболевание, перенесённое на ногах, многократно увеличивает риск осложнений. К тому же отдых в горизонтальном положении – отличное лекарство от стресса, который лишь усиливает активность вирусов. Поэтому ложитесь удобнее, берите в руки детектив или включайте интересный сериал и поставьте свою активность на паузу. Сами не заметите, как выздоровеете!

3. Лечитесь с первых же симптомов. Ведь как можно более раннее и мощное лечение ОРВИ - самое эффективное. В ход должны пойти все методы. Но самое главное при простуде – это частое и обильное тёплое питьё (чай с мёдом и лимоном, настой из имбиря, корицы и солодки, морсы из клюквы, брусники, чёрной смородины). Тёплый шарф на горло и грудь и шерстяные носки с горчицей на ноги тоже не помешают.

4. Помните, что и натуральные средства имеют противопоказания. Например, не стоит налегать на мёд и варенье беременным женщинам со склонностью к гестационному диабету и, естественно, людям с диабетом. С малиной лучше быть осторожней при проблемах с почками – она имеет мочегонное действие, поэтому может вызвать обострение. Лекарственные травы чреваты аллергией (а у будущих мам ещё и выкидышем), поэтому по поводу конкретной травки лучше советоваться с врачом.

На простуду – с голыми руками. Лечимся без лекарств Почему не проходит ангина. Частые ошибки в лечении

5. Прогревания используйте с осторожностью. Парить ноги и руки, сидеть в горячей ванне, ставить банки или горчичники полезно при кашле, насморке, боли в горле. Но этого не следует делать при высокой температуре, а также при обострении воспалительных заболеваний. Ни в коем случае не нужно париться беременным, а также страдающим варикозом или атеросклерозом. Ведь прогревания повышают нагрузку на сердце и сосуды. А если париться при камнях в печени или почках, можно даже заработать закупорку протоков.

6. Увлажняйте воздух в помещении. Это важно не только потому, что в сухом воздухе быстро размножаются вирусы и бактерии, но и потому, что обезвоженная слизистая крайне восприимчива к болезнетворным микробам. Если у вас нет аппаратного увлажнителя, сгодится и обычный пульверизатор, из которого можно распылять чистую воду. Также можно расставить по полу под батареями тазики с водой, накинуть на двери влажные простыни.


На простуду – с голыми руками. Лечимся без лекарств
 

Важно!

Многие лечат простуду без лекарств не по прихоти, а из необходимости. Например, жаропонижающие (в частности, аспирин) противопоказаны беременным и кормящим. И даже разрешённый парацетамол им можно принимать лишь коротким курсом: 1–3 дня. И то не в первом триместре, когда у плода формируются сердце и головной мозг. Сиропы от кашля или леденцы от боли в горле – яд при сахарном диабете. Для гипертоников опасны сосудосуживающие препараты (деконгестанты), которые входят в состав большого количест-ва капель от насморка и комбинированных препаратов (они повышают давление). 

Аспирин запрещён детям до 14 лет и взрослым с заболеваниями ЖКТ, подагрой, нарушениями почек и печени. Парацетамол также опасен при тяжёлой почечной и печёночной недостаточности. Так что в случае обычной простуды людям из групп риска лучше полагаться на народные средства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Говорят, что простуда, если её лечить, проходит за неделю, а если не лечить, то за 7 дней. Ерунда! Потому что, ничего не предпринимая, довести дело до осложнений – пара...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Что нужно знать о новом порядке оформления больничных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика