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Компульсивное переедание

22.12.2018 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Компульсивное переедание

Как часто вы замечали за собой, что «заедаете» стресс? Вы много едите и не можете остановиться до того момента, пока не начинаете чувствовать сильную тяжесть или даже тошноту? Есть вероятность, что у вас компульсивное переедание. Это такая же серьезная психологическая болезнь, как, например, анорексия. И дело тут не в отсутствии силы воли и дисциплинированности, это нарушение процесса питания, которое требует серьезного психологического подхода в лечении.
Чаще задавайтесь вопросом: «Вы действительно еще голодны или просто «заедаете» стресс»? Как говорят психологи, в эмоциональной связи человека и еды нет ничего удивительного, ведь нас с самого детства награждают едой за различные действия. Любой праздник и просто хорошее событие неразрывно связаны с застольем. Однако подобное вознаграждение перестает быть нормой тогда, когда пища используется в качестве единственного спасения от негативных эмоций. Зачастую в такие моменты вы перестаете следить за количеством потребляемой пищи, поскольку не чувствуете насыщения.
Как все начинается?
Есть случаи, когда компульсивное переедание вырастает из безобидной привычки что-то есть во время просмотра телевизора вечером. Однако чаще всего это пищевое расстройство связано с каким-то серьезным эмоциональным потрясением. Отметим, что недовольство своим телом играет не последнюю роль в развитии переедания. Во время строгой диеты вы подавляете свое желание вознаградить себя за труд привычным способом — едой, вследствие чего возникает риск срыва, что также является сильным эмоциональным потрясением.
Последствия
Самым очевидным последствием компульсивного переедания являются набор лишнего веса и ожирение. Помимо этого, возрастает вероятность возникновения сахарного диабета, поскольку зачастую стресс «заедают» большим количеством сладкого. Различные заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушение обмена веществ, депрессия могут также сопровождать компульсивное переедание. В тяжелой стадии этого расстройства может наблюдаться злоупотребление алкоголем и финансовые трудности из-за возросших трат на продукты питания.
Как справиться с компульсивным перееданием?
Для начала твердо уясните для себя, что компульсивное переедание – это серьезное расстройство пищевого поведения. Если вы считаете, что у вас есть признаки этого нарушения, обязательно обратитесь за помощью к специалисту.
Во время каждого приема пищи не спешите – насыщение приходит спустя 15 минут после начала трапезы. Не мучайте себя изнурительными диетами – чтобы поддерживать тело в форме, необходимы физические нагрузки и правильное питание. Ну и, конечно же, меньше нервничайте, а если и столкнулись с проблемами, то постарайтесь их решить, а не «заедать».
Н.Сакович,
фельдшер-валеолог.

 
 
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Как часто вы замечали за собой, что «заедаете» стресс? Вы много едите и не можете остановиться до того момента, пока
 
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