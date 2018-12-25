Печень трески и гуакамоле. Подбираем интересные блюда к шампанскому

Игристое — отличный аперитив. Поэтому оно прекрасно подойдет к легким закускам, брускеттам, корзиночкам с салатами и прочим блюдам для начала празднования. И даже к селедке под шубой! Хотя соленая рыба считается «убийственной» парой с игристым. Просто налейте в бокал экстра-брют и загадайте желание. Потом шуба и оливье пойдут на ура. Но игристое бывает разное. Какое именно лучше купить для новогоднего стола, рассказала Елизавета ДУДИК, шеф-сомелье лавки и винного бара «Мясо. Сыр. Вино»:

«Если на вашем новогоднем столе присутствуют птица, морепродукты, то лучшим аккомпанементом будет очень хорошее, настоящее французское шампанское, предпочтительно брют. Это самый лучший аперитив, который сочетается и с закусками, и с сырами, и с легкими горячими блюдами. Французские сухие креманы я бы порекомендовала подать к лососю и молодым твердым сырам. Испанскую каву можно сочетать с пряными блюдами и мягкими сырами. А розовое игристое отлично подходит к фаршированной утке, паштетам из печени. Подобрать игристое вино можно даже к оливье и холодцу. Купите для них бутылочку итальянского просекко, оно легкое, приятное, очень праздничное».

Мы собрали несколько интересных вариантов закусок, чтобы начать праздник с бокала сухого белого, розового и красного игристого. Впрочем, и бокальчик полусладкого тоже подойдет, например, к брускетте с уткой.

Брускетта с уткой

Рецепт Алессио Джинни, шеф-повара ресторанов АВ Бистро

60 г зернового хлеба

70 г утиной ножки

50 г запеченной тыквы

1 апельсин

25 г сыра рикотта

5 мл оливкового масла

Соль и черный перец

Тыквенные семечки

Микрозелень

Лук сибулет

Свежий тимьян

Для приготовления утиной ножки (на 1 кг):

1,1 кг утиных ножек

130 г моркови

130 г лука

40 г лука порей

50 г стебля сельдерея

75 г подсолнечного масла

50 г томатной пасты

200 г томатов, очищенных в собственном соку

125 мл воды

1 г лаврового листа

Соль и перец

185 г муки

Шаг 1. Приготовить утиную ножку: произвольно нарезать овощи и обжарить на растительном масле. Добавить томатную пасту и обжарить с овощами на небольшом огне. Добавить томаты пилати.

Шаг 2. Ножки очистить, обвалять в муке и обжарить на растительном масле по 1 минуте с каждой стороны.

Шаг 3. Обжаренные ножки добавить к овощам и соусу и томить на среднем огне до готовности ножек. Вынуть готовые ножки. Оставшийся соус протереть через сито.

Шаг 4. Ломтик хлеба подрумянить на гриле до золотистого цвета.

Шаг 5. Руками разделить мякоть утки.

Шаг 6. Запечённую тыкву нарезать кубиками, затем соединить с сыром и тёртой цедрой апельсина.

Шаг 7. Тыкву заправить оливковым маслом, добавить соль и перец.

Шаг 8. Положить начинку на хлеб, украсить семечками тыквы и зеленью.

Гуакамоле с начос

Рецепт Константина Данковича, шеф-повара ресторана Brisket BBQ

150 г авокадо

10 г помидоров

20 г чипсов начос

3 г кинзы

2 г зиры молотой

5 г красного лука

2 г соуса табаско

10 мл сока лимона

Шаг 1. Очистить авокадо и размять ложкой до пюреобразного состояния.

Шаг 2. Добавить мелко нарезанные помидоры, кинзу, красный лук.

Шаг 3. Добавить сок лимона, соус табаско, зиру молотую, соль, после перемешать. Украсить чипсами.

Паштет из куриной печени

Рецепт Ильи Хохлова, шеф-повара ресторанов Zotman Pizza Pie

100 г куриной печени

40 г моркови

30 г репчатого лука

15 г чеснока

35 г сливочного масла

Соль и черный перец

15 мл красного вина

2 листика шалфея

1 веточка тимьяна

50 мл сливок

100 мл куриного бульона

3 кусочка чиабатты

30 г трюфельного меда

30 г лука шалот

10 мл бальзамического уксуса

Шаг 1. Печень хорошо почистить и промыть.

Шаг 2. Овощи нарезать произвольно и поджарить на сливочном масле, добавляя пряные травы.

Шаг 3. К овощам добавить печень и слегка поджарить. Полить вином и выпарить его.

Шаг 4. Добавить сливки и куриный бульон, соль, перец и тушить до готовности овощей.

Шаг 5. Тщательно пробить все ингредиенты в блендере, добавляя сливочное масло.

Шаг 6. Паштет остудить. Подать с поджаренной чиабаттой, медом и джемом из лука.

Тартин с ростбифом

Рецепт Александра Кубрикова, шеф-повара ресторана Tyler The Bar

100 г цельнозернового хлеба

60 г ростбифа

40 г помидоров без кожицы и семян

5 г редиса

20 г огурца

Зеленый лук

Для соуса:

350 г репчатого лука

530 мл растительного масла

55 мл кунжутного масла

65 г дижонской горчицы

100 г сахара

150 мл соевого соуса

50 г уксуса черного

120 мл лимонного сока

Шаг 1. Соус: смешать все ингредиенты и пробить блендером.

Шаг 2. Хлеб обжарить с двух сторон.

Шаг 3. Хлеб смазать соусом, сверху выложить помидоры, ростбиф, редис, огурец, зеленый лук, украсить петрушкой.

Мини-бутерброды с печенью трески

Рецепт Сергея Ряхова, шеф-повара ресторана «Рюмка водки Лепс»

На 8 бутербродов

2 банки печени трески

100 г красного салатного лука

4 отварных яйца

100т г сливочного масла

Соль и перец

200 г майонеза

150 г свежего огурца

Шаг 1. С печени трески слить масло.

Шаг 2. Соединить с отварным яйцом, сладким луком и пробить в блендере до однородной массы.

Шаг 3. Ввести выбитое сливочное масло. Разлить по формам и убрать в холодильник до застывания (1-1,5 ч).

Шаг 4. В отдельной форме перетереть яйца, смешать с майонезом.

Шаг 5. Сделать тосты (можно из пшеничного хлеба), сверху выложить яично-майонезную массу, слайс огурца, печень трески.

Шаг 6. Подавать в охлажденном виде. При желании украсить мелко нарезанным зелёным луком, чёрным молотым перцем.

Брускетта с тунцом и авокадо

Рецепт Алексея Беседина, бренд-шефа ресторанов il FORNO

4 ломтика мультизлакового хлеба

1 спелый авокадо

сок ½ лайма

2 г свежего чили

10 мл оливкового масла

1 веточка кинзы

100 г розового тунца

Шаг 1. Авокадо очищаем и удаляем кость, помещаем в блендер и добавляем сок, масло, чили и кинзу. Взбиваем до однородной массы.

Шаг 2. Филе тунца обсушиваем, солим и обжариваем по 30 секунд с каждой стороны до прожарки Medium Rare. Нарезаем на равные кусочки.

Шаг 3. Хлеб нарезаем на равные куски и запекаем в духовке до хрустящей корочки.

Шаг 4. Обильно смазываем каждый кусок соусом и выкладываем тунца, украшаем зеленью.