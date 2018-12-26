

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 декабря 2018 г. № 92 установлен перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств.

В перечне содержится более 240 наименований лекарственных препаратов, распределенных по 13 анатомическим основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств:

Пищеварительный тракт и обмен веществ («Омепразол», «Дротаверин», «Спазматон», «Нифуроксазид», «Лоперамид» и др.); Кровь и кроветворные органы («Ацетилсалициловая кислота», «Фолиевая кислота» и др.); Сердечно-сосудистая система («Глицерил тринитрат», «Валидол», «Мельдоний», «Фуросемид», «Гепарин» и др.); Дерматологические средства («Миконазол», «Нистатин», «Метилурацил» и др.); Мочеполовая система и половые гормоны («Хлоргексидин», «Фуразолидон» и др.); Антиинфекционные средства для системного применения («Доксициклин», «Амоксициллин», «Флуконазол», «Ацикловир» и др.); Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства («Интерферон альфа-2b»); Костно-мышечная система («Глюкозамин», «Ибупрофен», «Нимесулид», «Кеторолак» и др.); Нервная система («Лидокаин», «Ангримакс», «Парацетамол», «Цитрамон-Боримед», «Винпоцетин», «Пирацетам», «Глицин» и др.); Противопаразитные средства, инсектициды и репелленты («Метронидазол», «Пирантел» и др.); Дыхательная система («Оксиметазолин», «Риноцил», «Амброксол», «Лоратадин» и др.); Средства для лечения заболеваний органов чувств (капли глазные «Левофлоксацин», «Диклофенак», «Слеза искусственная» и др.); Различные лекарственные средства (глюкоза).

Постановление Минздрава от 28 августа 2017 г. № 84 «Об установлении перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств» признано утратившим силу.

Документ вступает в силу через месяц после его официального опубликования.