ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Установлен перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках

27.12.2018 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Установлен перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках
Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 декабря 2018 г. № 92 установлен перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств.

В перечне содержится более 240 наименований лекарственных препаратов, распределенных по 13 анатомическим основным группам анатомо-терапевтическо-химической классификационной системы лекарственных средств:

  1. Пищеварительный тракт и обмен веществ («Омепразол», «Дротаверин», «Спазматон», «Нифуроксазид», «Лоперамид» и др.);
  2. Кровь и кроветворные органы («Ацетилсалициловая кислота», «Фолиевая кислота» и др.);
  3. Сердечно-сосудистая система («Глицерил тринитрат», «Валидол», «Мельдоний», «Фуросемид», «Гепарин» и др.);
  4. Дерматологические средства («Миконазол», «Нистатин», «Метилурацил» и др.);
  5. Мочеполовая система и половые гормоны («Хлоргексидин», «Фуразолидон» и др.);
  6. Антиинфекционные средства для системного применения («Доксициклин», «Амоксициллин», «Флуконазол», «Ацикловир» и др.);
  7. Противоопухолевые и иммуномодулирующие средства («Интерферон альфа-2b»);
  8. Костно-мышечная система («Глюкозамин», «Ибупрофен», «Нимесулид», «Кеторолак» и др.);
  9. Нервная система («Лидокаин», «Ангримакс», «Парацетамол», «Цитрамон-Боримед», «Винпоцетин», «Пирацетам», «Глицин» и др.);
  10. Противопаразитные средства, инсектициды и репелленты («Метронидазол», «Пирантел» и др.);
  11. Дыхательная система («Оксиметазолин», «Риноцил», «Амброксол», «Лоратадин» и др.);
  12. Средства для лечения заболеваний органов чувств (капли глазные «Левофлоксацин», «Диклофенак», «Слеза искусственная» и др.);
  13. Различные лекарственные средства (глюкоза).

Постановление Минздрава от 28 августа 2017 г. № 84 «Об установлении перечня лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств» признано утратившим силу.

Документ вступает в силу через месяц после его официального опубликования.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

Comments are closed.

« Скидки на билеты на некоторые поезда в Россию предлагает Белорусская железная дорога
Новости дня
Новости здоровья
 
Плюс пара сантиметров. Может ли взрослый человек увеличить свой рост?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.12.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Заря над Неманам
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика