В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первая помощь при отравлении алкоголем Многие считают, что прием алкоголя – это способ снять психоэмоциональное напряжение, расслабиться и поднять настроение. Мало кто задумывается о том, что даже...

Многие считают, что прием алкоголя – это способ снять психоэмоциональное напряжение, расслабиться и поднять настроение. Мало кто задумывается о том, что даже небольшая доза алкоголя может стать очень коварным и жестоким ядом для человеческого организма. По данным статистики, более 50% летальных исходов в результате отравления наступает именно при отравлении алкоголем и его суррогатами. Поэтому очень важно оказать своевременную помощь человеку, отравившемуся спиртосодержащими напитками.