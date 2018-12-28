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Первая помощь при отравлении алкоголем

29.12.2018 — Новости Здоровья | Савецкая вёска  
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Многие считают, что прием алкоголя – это способ снять психоэмоциональное напряжение, расслабиться и поднять настроение. Мало кто задумывается о том, что даже небольшая доза алкоголя может стать очень коварным и жестоким ядом для человеческого организма. По данным статистики, более 50% летальных исходов в результате отравления наступает именно при отравлении алкоголем и его суррогатами. Поэтому очень важно оказать своевременную помощь человеку, отравившемуся спиртосодержащими напитками.
 
 
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Многие считают, что прием алкоголя – это способ снять психоэмоциональное напряжение, расслабиться и поднять настроение. Мало кто задумывается о том, что даже...
 
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