С 4 по 11 января 2019 года на территории Сморгонского района будет проходить областная Неделя здоровья для детей дошкольного возраста “Знать должны и взрослые, и дети, что здоровье - главное на свете”.



Цель Недели здоровья - формирование у детей основ здорового образа жизни, привитие гигиенических навыков и здоровых привычек, повышение уровня знаний родителей по вопросам укрепления здоровья детей, профилактики вредных привычек, организации правильного питания, физической активности, домашнего режима дошкольника.

В период проведения Недели здоровья в учреждениях дошкольного образования для детей и родителей запланирован ряд информационно-образовательных мероприятий.

Елена КУНДРО, фельдшер-валеолог Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.