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Знать должны и взрослые, и дети, что здоровье - главное на свете
30.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях
С 4 по 11 января 2019 года на территории Сморгонского района будет проходить областная Неделя здоровья для детей дошкольного возраста “Знать должны и взрослые, и дети, что здоровье - главное на свете”.
В период проведения Недели здоровья в учреждениях дошкольного образования для детей и родителей запланирован ряд информационно-образовательных мероприятий.
Елена КУНДРО, фельдшер-валеолог Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.
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С 4 по 11 января 2019 года на территории Сморгонского района будет проходить областная Неделя здоровья для детей дошкольного возраста “Знать должны и взрослые, и...
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