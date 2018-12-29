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Знать должны и взрослые, и дети, что здоровье - главное на свете

30.12.2018 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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С 4 по 11 января 2019 года на территории Сморгонского района будет проходить областная Неделя здоровья для детей дошкольного возраста “Знать должны и взрослые, и дети, что здоровье - главное на свете”.

Знать должны и взрослые, и дети, что здоровье - главное на свете
Цель Недели здоровья - формирование у детей основ здорового образа жизни, привитие гигиенических навыков и здоровых привычек, повышение уровня знаний родителей по вопросам укрепления здоровья детей, профилактики вредных привычек, организации правильного питания, физической активности, домашнего режима дошкольника.

В период проведения Недели здоровья в учреждениях дошкольного образования для детей и родителей запланирован ряд информационно-образовательных мероприятий.

Елена КУНДРО, фельдшер-валеолог  Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии. 

 
 
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С 4 по 11 января 2019 года на территории Сморгонского района будет проходить областная Неделя здоровья для детей дошкольного возраста “Знать должны и взрослые, и...
 
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