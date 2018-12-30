Черный Новый год. Как побороть праздничную депрессию?

Тоскливое настроение, отсутствие желания праздновать, одеяло и темная комната — если все это присутствует у человека в период, когда все веселятся и гуляют, врачи говорят о новогодней депрессии. Явление не самое редкое, но от этого не менее неприятное. О том, что делать, если накрывает печаль в праздники, почему это происходит и как минимизировать последствия, АиФ.ru рассказала психолог-консультант, психотерапевт Института детской и взрослой неврологии и эпилепсии им. Святителя Луки Зинаида Рошаль.

Причины проблемы

Новый год — любимый праздник для многих. Мы предвкушаем радость, возлагаем на будущее большое количество надежд и беззаботных ожиданий, которые нередко называют детскими. Однако известный факт, что время новогодних каникул не всегда благотворно сказывается на нашем психическом состоянии. Врачи отмечают рост обращений за помощью психологов и психиатров, а социологи фиксируют рост числа разводов. И самыми неблагоприятными днями в этом отношении считают 5 и 16 января. Эти дни называют самыми депрессивными в году.

Причиной «новогодней хандры» можно назвать изменение привычного графика и жизненного уклада. Такая ситуация — стресс для организма. Психика всегда реагирует на любые изменения (даже положительные) падением ресурса. Особенно если это связано с нарушением биоритмов: в данном случае это нарушение времени сна и бодрствования или перелет в другой часовой пояс и климат. Также выпадение из обычного жизненного графика, заполненного ежедневными трудовыми буднями и контактами, может вызвать ощущение усиливающейся тревоги, внутренней недостаточности, подавленности и одиночества. Оторванность от привычных задач при недостаточной заполненности новыми интересами может вызвать ощущение пустоты и бессмысленности.

Важной причиной возникновения негативных состояний и конфликтов с близкими могут стать нереализованные ожидания от предстоящих праздников. Считается, что Новый год — это праздник родом из детства. И порой мы вкладываем в ожидания от новогоднего праздника неоправданно много чаяний и надежд. Если случается так, что наши ожидания не оправдываются и мы не получаем тех радости и удовольствия, которые предвкушали, да и Дед Мороз не принес нам желаемый подарок, а то и вообще не явился, в нас актуализируется наша внутренняя детская часть и мы можем испытать всю полноту обиды и крушения надежд обманутого в своих лучших чувствах и ожиданиях ребенка.

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Негативные симптомы

Оставшись наедине с самим собой, без распланированных привычных забот, будничной суеты и контактов, человек может вдруг ощутить некоторое чувство тревоги, пустоты и бессмысленности. И это, в общем-то, нормальная реакция психики на изменение ситуации, некий момент перезагрузки для адаптации к новым жизненным обстоятельствам. Однако бывает так, что неприятные ощущения не проходят, а симптомы тревоги, бессмысленности, пустоты и одиночества усиливаются. Причина здесь не в том, что праздник отобрал смысл и наполненность, а в том, что внутренняя нерешенная и отодвинутая на второй план когда-то проблема часто заменяется уходом в работу и дела. Мы заполняем пустоту делами, расширяем социальные взаимодействия, наращиваем достижения, и нам некогда остановиться и прислушаться к себе, побыть наедине с собой.

К неприятным симптомам могут присоединиться признаки так называемой «депрессивной триады»:

— Болезненное снижение настроения в течение пары недель и более, когда все более теряется способность переживать положительные эмоции и человек физически может это ощущать как «камень на сердце», «пустоту».

— Замедление мышления и всех когнитивных процессов, когда человеку в буквальном смысле становится сложно подобрать слова. Он может охарактеризовать это, например, как «пустую голову», неозможность «сосредоточиться», «собраться с мыслью», «подобрать слова».

— Снижение двигательной активности, при этом человеку становится трудно заставить себя что-либо сделать, движения становятся неуклюжими, «все валится из рук», «нет сил осуществить задуманное». В этом случае можно уже говорить о депрессивном эпизоде и о необходимости обратиться за помощью к специалистам, — психотерапевтам, психологам — которые смогут оценить степень депрессии и назначить адекватное лечение и терапию.

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Как справляться

Не стоит пытаться вылечиться алкоголем. Механизм влияния алкоголя на нервную систему и мозг человека, несмотря на актуальность темы и множество исследований в этой области, еще недостаточно хорошо изучен. Однако существуют известные факты, которые нельзя игнорировать. Употребляемый в небольших количествах алкоголь вызывает усиление кровотока, что способствует активному усвоению мозгом питательных веществ. На фоне этого происходит снижение чувства тревожности, агрессии и апатии, ощущается некая эйфория, а симптомы депрессии действительно несколько отступают. В этом случае небольшая предновогодняя хандра и напряжение уходят вместе с проводами Старого года.

Однако, когда доза алкоголя превышена или качество напитка оставляет желать лучшего, отрицательные последствия прямо противоположны положительным: кровь сгущается, разрушаются мозговые клеточные мембраны, мембраны эритроцитов крови, погибают клетки мозга, нарушается работа сердечно-сосудистой системы. На этом фоне проявляется эмоциональная нестабильность, повышается тревожность, агрессия, депрессивная апатия и др. Поэтому, в случае если человек находится в состоянии настоящей депрессии, лечить ее алкоголем просто небезопасно.

Можно снизить тревожность, если к планированию праздников подойти заблаговременно и с удовольствием. Подарки и продукты можно приобрести заранее. Встречу же Нового года и сопутствующие ему праздники лучше спланировать заранее, прислушавшись к себе и пожеланиям своих близких. Чтобы было чем заняться в праздники, уделите заранее внимание своим планам, составьте расписание дел и занятий, сделайте сами каждый свой день особенным и неповторимым. Постарайтесь также не слишком нарушать сложившийся ритм сна и бодрствования во время праздников. Не расстраивайтесь, если не все запланированные встречи состоялись и удались и хандра все же посетила вас. Не давайте себе зависать в негативной эмоции одиночества, ненужности, бессмысленности. Переориентируйте фокус внимания на то, что вы можете сделать для себя, чтобы чувствовать себя счастливым, и как можете порадовать себя и близких. Любые препараты можно применять только по назначению врача (психиатра, медицинского психотерапевта, невролога). Если не получается самостоятельно избавиться от негативного состояния, обратитесь за помощью к специалистам. Если есть необходимость в тех или иных препаратах, их вам назначат.

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Свободное от повседневных забот время дает возможность человеку приблизиться к себе:

— Побудьте в тишине, прислушайтесь к себе, почувствуйте, что происходит внутри вас, чего вы хотите и давно уже не позволяете себе, на что или кого не хватает времени за повседневными заботами и делами.

— Разрешите себе в праздники наполниться всем тем нужным и важным для вас, чего вы были лишены или не могли себе позволить в обычные будни.

— Данное время дается вам еще и для того, чтобы осмыслить пройденное, достижения и ошибки, переориентироваться на новые жизненные цели и задачи, завершить один этап и начать следующий. Начало нового года — лучшее время для решения всех незавершенных дел и начала новых свершений!