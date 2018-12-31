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Две больницы Бреста получат в январе томографы

01.01.2019 18:58 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Две больницы Бреста получат в январе по линии Минздрава три томографических аппарата, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62128.php

Две больницы Бреста получат в январе томографы

Медицинское оборудование от ведущих европейских производителей приобретено за счет средств республиканского бюджета. Оно поступит в городскую больницу скорой медицинской помощи и Брестскую областную больницу. В частности, для больницы СМП закуплены магнитно-резонансный и компьютерный томографы. "Это очень дорогостоящее оборудование. Аппарат МРТ стоит Br2,8 млн, КТ - более Br1 млн. Под их установку в больнице подготовлены помещения. Буквально в первой декаде января оборудование должно прийти", - сказал Виктор Михаловский.

Точно такой же магнитно-резонансный томограф получит облбольница. Специально под него там создается пристройка, идет ремонт помещения. "Тот аппарат, который сейчас в больнице используется, уже выработал свой ресурс. Новый томограф мы ждем в январе. Его установка потребует примерно три месяца работы. Строители из СУ-98 усиленно работают, стараются все сделать в максимально сжатые сроки", - отметил главный врач Брестской областной больницы Александр Карпицкий.

По его словам, параллельно в учреждении планируется обновить и усовершенствовать эндоскопическое отделение. Кроме того, в 2019 году начнется финансирование совместного с Бяла-Подляским воеводским госпиталем трансграничного проекта, по которому облбольница получит грант Евросоюза на сумму 2,1 млн евро. За эти средства здесь намерены практически полностью переоснастить отделение лабораторной диагностики. "Смысл нашего проекта в том, чтобы улучшить диагностику инфекционных и неинфекционных заболеваний", - подчеркнул главврач областной клиники.

 
Теги: Брест
 
 
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Две больницы Бреста получат в январе по линии Минздрава три томографических аппарата, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления по...
 
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