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В Беларуси врачи будут принимать каждого пациента на пять минут больше

02.01.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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С 1 января 2019 года начали действовать нормы, по которым на первичный прием врача общей практики отводится 18 минут, на профилактический осмотр – 13 минут.

Данное изменение предусмотрено постановлением Минздрава от 17 декабря 2018 года №95, которое вступило в силу 1 января 2019 года. Этот документ предусматривает новые нормы времени для врачей общей практики.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, специалистам, обслуживающим взрослое и детское население, на первичный прием будет отведено 20 минут (ранее 15 минут), профилактический осмотр в выделенные дни или часы в поликлинике или на выездах – 15 минут (ранее 10 минут). Врачам общей практики, обслуживающим взрослое население, на первичный прием будет отведено 18 минут (ранее 15 минут), профилактический осмотр в выделенные дни или часы в поликлинике или на выездах – 13 минут (ранее 10 минут).

Время приема решили увеличить из-за того, что у врача общей практики будет расширенный круг обязанностей. Специалисты будут обладать более обширными знаниями и навыками, чем это было прежде, смогу оказывать помощь в области терапии, неврологии, оториноларингологии, офтальмологии, акушерства и других областях.

Предполагается, что в медучреждениях появятся помощники врача, а также медсестры общей практики.

 


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С 1 января 2019 года начали действовать нормы, по которым на первичный прием врача общей практики отводится 18 минут, на
 
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