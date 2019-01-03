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Танцуйте вместе! Парные занятия улучшают отношения супругов

04.01.2019 11:34 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Танцуйте вместе! Парные занятия улучшают отношения супругов
© / Александр Рубенчик / Из личного архива / АиФ-Россия

—  Танцы! Занимайтесь танцами! Здесь и движений масса, и настроение отличное после того, как потанцуешь, — рассказывают артист, хореограф театра «Ромэн» Александр РУБЕНЧИК, снявшийся в картинах и сериалах «Один против всех», «Дневной дозор», «Тайна кумира», «Цыганское счастье», и его супруга, ведущая актриса, танцовщица театра «Ромэн» Патриция ОГЛУ.

Ольга Шаблинская, «ПРО Здоровье»: — Есть ли отличия цыганского танца от какого-либо другого?

Александр Рубенчик (А. Р.): На мой взгляд, цыганский танец отличается от всех остальных в мире тем, что в нём очень много страсти, темперамента, зажигательности. Я сказал бы даже — дикости.

Патриция Оглу (П. О.): Мы ведь не танцуем движения, мы исполняем характер этих движений, вкладываем душу, через танец передаём эмоции.

А. Р.: Многие психологи говорят, что парные танцы очень хорошо влияют на отношения супругов, помогают лучше понять друг друга, научиться подстраиваться друг под друга. Я полностью согласен с этим мнением.

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— Существуют какие-либо правила безопасности в танце?

А. Р.: Как и в любом виде спорта, в хореографии, естественно, тоже есть определённые правила безопасности. Главное — подходить к танцу разумно и не начинать танцевать на неразогретые мышцы. Тогда вы избежите проблем и травм. Хотя конкретно в нашем случае у танцев иногда может быть и побочный эффект. Когда репетируем с Патрицией для спектакля какое-то движение или определённую связку, порой начинаем нервничать и спорить, кто прав, а кто неправ и как лучше это сделать. Но в итоге, конечно, приходим к какому-то обоюдному мнению.

Что же касается комплекса, который мы показали для вашего журнала, — частично это парные оздоровительные упражнения, направленные на растяжку некоторых групп мышц. А также несколько танцевальных движений из спектаклей «Колдовская любовь» и «Мы — цыгане», который у нас идёт более 40 лет. Это визитная карточка нашего театра, мы с ним объездили практически весь мир.

У некоторых людей есть предубеждение: цыгане — значит, медведь, костёр, обязательно босые ноги, чумазые лица, гитара и какие-то сумасшедшие люди, танцующие и поющие. Конечно, мы можем и так выступать, если от нас требует этого режиссёр спектакля, но у нас в театре играют спектакли и исполняют танцы абсолютно профессионально.

Танцуйте вместе! Парные занятия улучшают отношения супругов
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— Вы с Патрицией, если я правильно понимаю, познакомились в театре?

А. Р.:  Да. Я старше жены на 20 лет. На момент знакомства в моей жизни был не очень благополучный период. И хрупкая, маленькая девочка встала рядом со мной, поддерживая меня. Как друг — просто как друг, как коллега по работе. И ничего не предвещало любви, просто общались, как друзья. А потом появились чувства, симпатия друг к другу. Это не произошло прямо быстро, на раз-два. Естественно, мы присматривались друг к другу, пробовали понять, надо нам это или не надо. На сегодняшний день мы 6 лет женаты. У нас двое детей маленьких, оба мальчики: Моисею — 3 года, Марку — 2.

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— У цыганских артистов обычно создаются династии из поколения в поколение. Хотели бы вы, чтобы сыновья были тоже артистами?

П. О.: Ну, естественно, хочется, чтобы они несли нашу культуру. По крайней мере, чтобы они могли петь и танцевать.

А. Р.: А мне не хочется. На самом деле не хочется. Априори они уже будут уметь петь и танцевать, потому что растут в театральной семье, в цыганской семье, где любят петь, танцевать. Но я бы не хотела, чтобы они были артистами, я бы хотела, чтобы у них было другое что-то в жизни. Потому что быть артистом на самом деле очень тяжело.

— А к здоровому образу жизни приучаете сыновей?

А. Р.: Здоровые правила, привычки — обязательно. Зимой катаемся на санках. С утра, независимо от времени года, дети вместе с нами делают зарядку. Когда делаю дыхательные и физические упражнения, они за мной повторяют. Отжимания, качание пресса, приседания у нас каждый день обязательно. А вечером, если нет спектакля, у нас семейный променад — выходим все вместе на улицу. Это счастливые минуты, когда можно побыть всей семьёй, всем вместе.

Смотрите на фото и танцуйте вместе!

Все движения из данного комплекса вы можете выполнять в произвольном порядке.

1. Разогрев

Встаньте на одну ногу, вторую поднимите и поставьте, как на фото. В этом положении тянитесь одной рукой вверх как можно выше. Повторите всё с другой ноги. В этом движении у партнёра работают все группы мышц рук и ног. Партнёрша в это время работает над растяжкой.


Танцуйте вместе! Парные занятия улучшают отношения супругов
Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

2. Для боковых мышц туловища

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Руки должны быть напряжены, вытянуты, как струна. В этом упражнении у обоих партнёров вытягиваются боковые мышцы туловища.


Танцуйте вместе! Парные занятия улучшают отношения супругов
Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

3. Для суставов

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Отведите правую руку в сторону, придерживая её левой рукой в районе локтя. Делайте поочерёдно в правую и левую стороны. В этом упражнении хорошо развиваются плечевые и локтевые суставы.


Танцуйте вместе! Парные занятия улучшают отношения супругов
Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

4. Крепкая спина

Руки должны быть вытянуты, как струна. Туловище чуть наклонено. Делайте поочерёдно то в одну, то в другую сторону. Повторите 5 раз. Упражнение формирует мышечный корсет всего тела.


Танцуйте вместе! Парные занятия улучшают отношения супругов
Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

5. На растяжку

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Тяните поочерёдно одну и другую руку вверх. Упражнение отлично способствует растяжке, тренировке мышц бёдер, растяжке задней поверхности бедра, а также раскрытию плеч.


Танцуйте вместе! Парные занятия улучшают отношения супругов
Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

6. Разогреваем мышцы

Маршируйте на месте, одновременно тряся плечами.

Упражнение отлично помогает проработать мышцы бедра. Делайте его поочерёдно то в одну, то в другую сторону. Упражнение очень хорошо разогревает мышцы. Если делать его в быстром темпе, то благодаря аэробной нагрузке тренируется сердце.


Танцуйте вместе! Парные занятия улучшают отношения супругов
Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

7. Развиваем равновесие

Сядьте на одну ногу, вторую вытяните в сторону. Повторите 5 раз на одну и другую ногу. Упражнение отлично способствует растяжке боковой поверхности бёдер у партнёрши, а также формированию красивого мышечного корсета туловища.


Танцуйте вместе! Парные занятия улучшают отношения супругов
Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

8. Приседания

Во время приседания с разведёнными коленями великолепно тренируются мышцы ног и развиваются коленные суставы. Туловище при этом нужно держать прямо и не наклоняться вперёд. Партнёр при этом помогает партнёрше и придерживает её во время приседания за руки.​


Танцуйте вместе! Парные занятия улучшают отношения супругов
Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий
 
Теги: знакомства
 
 
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