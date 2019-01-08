ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как похудеть после новогодних праздников. Советы диетолога

09.01.2019 12:55 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Как похудеть после новогодних праздников. Советы диетолога
www.globallookpress.com

Как похудеть после новогодних праздников. Советы диетологаПрибавка в весе после новогодних праздников — это обычная вещь. Желание пуститься во все тяжкие во время бесконечных застолий, заканчивается для большинства двумя, а то и пятью лишними кило. О том, как легко от них избавиться, АиФ.ru рассказала диетолог Анжела Федорова.

Как похудеть после новогодних праздников. Советы диетолога Когда диеты не работают. Три главные причины переедания

Не ищите чудодейственных средств для похудения

Очень часто, обнаружив на весах лишние кило, мы решаем похудеть с помощью чего угодно, только не собственными силами. В ход идут «чудодейственные» чаи, кофе и другие средства. Ассортимент подобных товаров растёт с каждым днём. Благо, количество действительно опасных продуктов уменьшилось. В основу практически всех таких напитков входят либо мочегонные, либо слабительные компоненты, в лучшем случае «витаминки»! Я бы не рекомендовала тратить деньги впустую и экспериментировать со своим здоровьем. Особенно когда речь идет о небольшой прибавке в весе.

Не впадайте в панику

Если в новогодние каникулы вы, невзирая на опасность набрать вес, позволили себе много «вкусняшек», в первую очередь не впадайте в панику, особенно если речь идет об 1-1,5 кг. Блюда праздничного стола, как правило, насыщены солью или солесодержащими продуктами, что, несомненно, приводит к задержке жидкости в организме и, следовательно, к лишним кило.

Устраивайте разгрузочные дни

Если речь идет о более высоких цифрах, то плавно переходите на свой «привычный» рацион, устроив при этом разгрузочные дни (овощные, творожные, рыбные, фруктовые) 2 раза в неделю, таким образом вы аккуратно и совершенно неагрессивно избавитесь от лишнего веса. Особенно для разгрузки подойдут капуста, кабачки, огурцы, зелёный перец. Их можно употреблять до 1 кг в день. Что касается фруктов, то в этом случае не стоит употреблять виноград, бананы, хурму, инжир. Основа всех этих диет — соотношение равных промежутков времени между приёмами пищи. Каждые 3 часа вы должны съесть либо яблоко, либо какой-то овощ, либо молочный продукт. Если же использовать агрессивные методы, в конечном итоге потерянные килограммы могут так же легко вернуться, как и появились. Помните, что при такой методике теряется в основном вода и гликоген мышц, а жир в меньшей степени.

Как похудеть после новогодних праздников. Советы диетолога Диеты не работают? Почему трудно похудеть после 50

Скажите «нет» соли

Постарайтесь ограничить соль, поскольку она притягивает воду. Чем больше мы её употребляем, тем сильнее она скапливается у нас в организме. Соответственно, утром мы видим на весах цифру большую, чем есть на самом деле. Не солите еду, когда готовите, либо используйте соль с пониженным содержанием натрия. Следите за количеством солесодержащих продуктов в вашем рационе, ограничьте употребление колбасной продукции, консервов, сыров и т.д..

Больше двигайтесь

Больше двигайтесь. Зима — прекрасное время года для активного отдыха с семьёй и друзьями. Коньки, лыжи, санки, пешие прогулки — все это как нельзя лучше поможет вам справиться с «последствиями» праздников.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диетолог Анжела Федорова рассказала, почему так важно отказаться от соли во время борьбы с последствиями новогодних праздников и какие овощи лучше всего подойдут...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Палки в руки. Какая физическая активность полезнее всего зимой?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика