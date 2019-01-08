Как похудеть после новогодних праздников. Советы диетолога

Прибавка в весе после новогодних праздников — это обычная вещь. Желание пуститься во все тяжкие во время бесконечных застолий, заканчивается для большинства двумя, а то и пятью лишними кило. О том, как легко от них избавиться, АиФ.ru рассказала диетолог Анжела Федорова.

Не ищите чудодейственных средств для похудения

Очень часто, обнаружив на весах лишние кило, мы решаем похудеть с помощью чего угодно, только не собственными силами. В ход идут «чудодейственные» чаи, кофе и другие средства. Ассортимент подобных товаров растёт с каждым днём. Благо, количество действительно опасных продуктов уменьшилось. В основу практически всех таких напитков входят либо мочегонные, либо слабительные компоненты, в лучшем случае «витаминки»! Я бы не рекомендовала тратить деньги впустую и экспериментировать со своим здоровьем. Особенно когда речь идет о небольшой прибавке в весе.

Не впадайте в панику

Если в новогодние каникулы вы, невзирая на опасность набрать вес, позволили себе много «вкусняшек», в первую очередь не впадайте в панику, особенно если речь идет об 1-1,5 кг. Блюда праздничного стола , как правило, насыщены солью или солесодержащими продуктами, что, несомненно, приводит к задержке жидкости в организме и, следовательно, к лишним кило.

Устраивайте разгрузочные дни

Если речь идет о более высоких цифрах, то плавно переходите на свой «привычный» рацион, устроив при этом разгрузочные дни (овощные, творожные, рыбные, фруктовые) 2 раза в неделю, таким образом вы аккуратно и совершенно неагрессивно избавитесь от лишнего веса. Особенно для разгрузки подойдут капуста, кабачки, огурцы, зелёный перец. Их можно употреблять до 1 кг в день. Что касается фруктов, то в этом случае не стоит употреблять виноград, бананы, хурму, инжир. Основа всех этих диет — соотношение равных промежутков времени между приёмами пищи. Каждые 3 часа вы должны съесть либо яблоко, либо какой-то овощ, либо молочный продукт. Если же использовать агрессивные методы, в конечном итоге потерянные килограммы могут так же легко вернуться, как и появились. Помните, что при такой методике теряется в основном вода и гликоген мышц, а жир в меньшей степени.

Скажите «нет» соли

Постарайтесь ограничить соль, поскольку она притягивает воду. Чем больше мы её употребляем, тем сильнее она скапливается у нас в организме. Соответственно, утром мы видим на весах цифру большую, чем есть на самом деле. Не солите еду, когда готовите, либо используйте соль с пониженным содержанием натрия. Следите за количеством солесодержащих продуктов в вашем рационе, ограничьте употребление колбасной продукции, консервов, сыров и т.д..

Больше двигайтесь

Больше двигайтесь. Зима — прекрасное время года для активного отдыха с семьёй и друзьями. Коньки, лыжи, санки, пешие прогулки — все это как нельзя лучше поможет вам справиться с «последствиями» праздников.