Следственный комитет: катание детей на тюбингах приводит к травмам и даже гибели





В Следственном комитете отмечают, что катание детей на тюбингах приводит к травмам и даже гибели. О мерах, принимаемых для обеспечения безопасности, сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

— Напомню, в Минском районе 15 декабря прошлого года 9-летний мальчик во время катания на тюбинге со снежной горки по неосторожности ударился головой о фонарный столб. С телесными повреждениями он был госпитализирован в учреждение здравоохранения, где вскоре скончался. Схожий случай произошел и в январе минувшего года в Витебске. При спуске на тюбинге вблизи реки Лучёса 11-летняя девочка столкнулась с деревом. Она получила травмы различной степени тяжести. Подобным же образом в феврале 2018 года в Заводском районе Минска после удара о стену был травмирован 6-летний мальчик, — рассказала Ю. Гончарова.

В ходе проведения проверок по всем этим фактам было установлено, что тюбинги, которые дети использовали для спуска, на крутых склонах развивают большую скорость и становятся практически неуправляемыми. В процессе езды ими сложно маневрировать, а также почти невозможно остановить. Во всех перечисленных случаях дети катались на необорудованных спусках, при этом родители травмированных детей зачастую сами предоставляли несовершеннолетним данный инвентарь, хотя в инструкциях по его эксплуатации были указаны возрастные ограничения.

По результатам таких проверок СК обычно выступает инициатором для принятия мер как на законодательном, так и на исполнительном уровне. И перечисленные случаи не стали исключением.

— Следственный комитет уделяет особое внимание происшествиям с детьми. Поэтому мы выступили с инициативой рассмотрения Советом Министров проблемы стандартизации и использования подобного инвентаря для принятия мер на уровне соответствующих министерств и ведомств, — пояснила Ю. Гончарова.

Следователи предупреждают родителей о необходимости соблюдения детьми простых правил во время зимнего досуга:

— нельзя кататься с горки вблизи автомобильных дорог, железнодорожных путей, замерзших водоемов, а также иных мест, которые являются зоной повышенной опасности;

— не стоит кататься на склонах, на маршрутах которых присутствуют посторонние объекты, которые могут стать источником травматизма (деревья, стены строений, столбы, и др);

— при занятии зимними видами спорта необходимо использовать защитные средства (налокотники, наколенники, шлемы);

— перед использованием инвентаря необходимо ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. Нельзя использовать инвентарь, если действуют возрастные ограничения, указанные на нем.

Следственный комитет предлагает в обязательном порядке размещать наглядную информацию, предупреждающую об опасности использования тюбингов, непосредственно на элементах инвентаря. В настоящее время, в связи с особенностями технического регулирования и стандартизации, производители не обязаны размещать подобные предостережения.

По материалам сайта www.vitebsk-region.gov.by