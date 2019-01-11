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С 11 января за теми, кто катается на тюбингах в неустановленных местах, будет следить рейдовая группа

11.01.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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С 11 января в Сморгонском районе начала работу рейдовая группа, которая выявляет факты катания на тюбингах и т. п. в неустановленных местах.

В состав этой группы входят представители молодежного отряда охраны правопорядка (члены БРСМ), а также работники РОВД и РОЧС.

В первый день работы рейдовая группа (МООП и РОВД) посетила популярную среди сморгонцев горку в городском парке. Вершина этой горки граничит с тротуаром и проезжей частью, а подножье – с замерзшим водоемом.

Тех, кто пренебрегал собственным здоровьем в угоду беспечному отдыху, члены рейдовой группы информировали об опасности, которая их поджидает здесь.

С 11 января за теми, кто катается на тюбингах в неустановленных местах, будет следить рейдовая группа

С 11 января за теми, кто катается на тюбингах в неустановленных местах, будет следить рейдовая группа

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
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С 11 января в Сморгонском районе начала работу рейдовая группа, которая выявляет факты катания на тюбингах и т. п. в неустановленных местах.
 
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