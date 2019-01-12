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В Пинской центральной поликлинике тестируют новую форму приёма пациентов

13.01.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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В учреждении здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» с начала 2019 года  прием пациентов осуществляют в том числе и медицинские сестры. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала  заместитель главного врача по поликлинической работе УЗ «Пинская центральная поликлиника» Рита Николаевна Сомар.

В Пинской центральной поликлинике тестируют новую форму приёма пациентов
С января 2019 года в тестовом режиме на некоторых участках открыт прием пациентов медицинскими сестрами.

Такой подход даст возможность разделить пациентов на потоки в зависимости от цели посещения.

Организация командной формы работы, включающая врача общей практики, помощника врача и медицинскую сестру в значительной степени повышает качество и положительно сказывается на результатах лечения. Именно в их руках – контроль течения неинфекционных заболеваний, а значит, и основной резерв активного долголетия, снижения инвалидности и показателя смертности населения.

К врачу общей практики будут направлены пациенты, нуждающиеся в консультации врача в день обращения в связи с заболеваниями, требующими врачебного осмотра, установки диагноза, коррекции лечения, решения экспертных вопросов, а также пациенты, направленные в ходе приема помощником врача, медицинской сестрой для проведения врачебной консультации по сложным вопросам.

Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи будет осуществлять прием пациентов, подлежащих динамическому наблюдению, обратившихся с целью выписки рецептов на лекарственные средства для постоянного приема  ранее  назначенных врачом, оформления выписок из медицинских документов, оформления справок о состоянии здоровья, а так же пациентов обратившихся без предварительной записи в поликлинику.

На прием к медицинской сестре будут направлены плановые пациенты, обратившиеся за медицинской помощью впервые в текущем году. Им будет проведена антропометрия, измерение артериального давления, определены риски здоровья по шкалам, выданы направления на лабораторные и диагностические обследования, и даны разъяснения о подготовке к ним, при необходимости выписаны рецептурные бланки на лекарственные средства под контролем врача.

— Таким образом, работа всех звеньев амбулаторно-поликлинической помощи будет направлена на помощь пациенту, будут  созданы  достойные условия пребывания пациентов в поликлинике и уменьшено время, затраченное на ее посещение, — подчеркнула Р.Н. Сомар.

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