Пинский лечебно-диагностический центр расширит спектр услуг

С января 2019 года Пинский лечебно-диагностический центр, расположенный рядом

с так называемым «Центром Волкова», является филиалом Пинской стоматологической поликлиники.



В настоящее время клиенты могут получить здесь гинекологическую, педиатрическую, неврологическую, гастроэнтерологическую помощь, сделать УЗИ-диагностику.

Планируется, что здесь будет оказываться более широкий спектр платных медицинских услуг, наиболее востребованных населением. Это попытка создать в Пинске платный медицинский центр высокого уровня, и первые шаги уже сделаны – закуплен новый аппарат УЗИ экспертного класса, пока единственный в городе. Что касается лабораторных исследований, то планируется сотрудничать с государственными и частными учреждениями.

В перспективе также открытие в центре дневного стационара с процедурными кабинетами, а при необходимости – и стационара круглосуточного пребывания. У пациентов Пинского лечебно-диагностического центра появится возможность проходить лечение в VIP-палатах. В штате есть и педиатр – родители смогут заключить с ним договор на определенный срок.

Нина АЛЕКСАНДРОВА.