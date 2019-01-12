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Пинский лечебно-диагностический центр расширит спектр услуг

13.01.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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С января 2019 года Пинский лечебно-диагностический центр, расположенный рядом
с так называемым «Центром Волкова», является филиалом Пинской стоматологической поликлиники.

Пинский лечебно-диагностический центр расширит спектр услуг
В настоящее время клиенты могут получить здесь гинекологическую, педиатрическую, неврологическую, гастроэнтерологическую помощь, сделать УЗИ-диагностику.

Планируется, что здесь будет оказываться более широкий спектр платных медицинских услуг, наиболее востребованных населением. Это попытка создать в Пинске платный медицинский центр высокого уровня, и первые шаги уже сделаны – закуплен новый аппарат УЗИ экспертного класса, пока единственный в городе. Что касается лабораторных исследований, то планируется сотрудничать с государственными и частными учреждениями.

В перспективе также открытие в центре дневного стационара с процедурными кабинетами, а при необходимости – и стационара круглосуточного пребывания. У пациентов Пинского лечебно-диагностического центра появится возможность проходить лечение в VIP-палатах. В штате есть и педиатр – родители смогут заключить с ним договор на определенный срок.

Нина АЛЕКСАНДРОВА.

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