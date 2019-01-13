За помощью – к психотерапевту





Психотерапия – основной метод лечения лиц с алкогольной зависимостью.

Термин «психотерапия» состоит из двух слов: «психо» – психика, «терапия» – лечение. Люди пугаются слов с корнем «психо» (психология, психика, психолог, психотерапевт, психотерапия, психиатр, психиатрия). Они не обращаются своевременно за помощью к специалистам (психологу, психотерапевту, психиатру).

Частое употребление алкоголя под любыми предлогами свидетельствует о наличии серьезных или менее серьезных психологических нарушений у человека. Источники таких нарушений находятся внутри него и закладываются в раннем детстве. По мере нарастания давления со стороны окружающего мира с возрастом у такого человека приспособительные механизмы дают сбой, он становится менее адаптированным к жизни и вынужден применять дополнительные психостимуляторы, в частности, алкоголь, с последующим развитием, как правило, алкогольной болезни.

Вместо использования дополнительных стимуляторов таким людям необходимо обращаться за помощью к специалистам, чтобы провести психологическую коррекцию, стать более адаптированным в жизни, тем самым предупредить развитие алкогольной болезни. Но вместо этого они используют алкоголь как лучшее «лекарство» от усталости, стресса, депрессии, нерешенных проблем и просто для поднятия настроения, не вполне осознавая при этом вероятность формирования зависимости от алкоголя (алкогольной болезни, алкоголизма).

Как уже сказано выше, необходимо как можно раньше выявлять психологические дисфункции у лиц, часто употребляющих спиртные напитки, и своевременно проводить психологическую коррекцию. Более сложная задача стоит перед психотерапией у лиц с алкогольной болезнью. Такие лица вынуждены (если хотят бросить пить) руководствоваться единственной стратегией – «на всю оставшуюся жизнь – ни капли спиртного». И здесь главное – не перестать употреблять алкоголь (это легко, как говорят алкоголики), а научиться жить трезвой жизнью, в которой абсолютно нет места спиртному.

Современное развитие наркологической науки отвечает требованиям времени. Повсеместно открываются реабилитационные наркологические отделения, наркологические реабилитационные центры для лиц, зависимых от алкоголя и наркотиков. Реабилитация – это восстановление психологического функционирования зависимого от алкоголя человека. Он становится приспособленным к жизни, приобретает навыки правильных отношений с людьми, принимает себя как ценность, становится уверенным в себе, обретает смысл жизни. И это все происходит на сеансе психотерапии.

К психотерапевтическому методу относится и эмоциональная стрессовая психотерапия по А. Р. Довженко, в народе этот метод называют «кодирование». Лекарственное лечение восстанавливает тело алкоголика, а психотерапия восстанавливает его психологию, что уменьшает или сводит на нет необходимость употреблять спиртные напитки.

Анатолий ИВАНОВ, врач-психотерапевт 1-й квалификационной категории Минского городского наркологического диспансера, кандидат медицинских наук.