Почему грипп нельзя «перехаживать» на ногах?



По прогнозам ВОЗ, в сезоне 2018/2019 ожидается активное распространение двух новых штаммов вируса гриппа А (H3N2) «Singapore» и штамма вируса гриппа B (Colorado). Они придут «на смену» циркулировавшим в прошлом эпидемическом сезоне штаммам A (H3N2) «Hong Kong» и B (Brisbane).

Наиболее благоприятный период для развития эпидемий — с конца осени и до начала весны. Это связано с тем, что понижение температуры воздуха провоцирует переохлаждение организма и снижение иммунитета. Через воздух или телесный контакт вирус попадает в верхние дыхательные пути, внедряется в клетки слизистой оболочки и начинает размножаться, вызывая первые симптомы гриппа в виде першения в горле, чихания и кашля. Затем вирус попадает в кровь, оказывая токсическое действие на весь организм, обусловливая характерную клиническую картину: высокую температуру, озноб, ломоту.

Несмотря на то что предварительные симптомы могут напоминать реакцию организма на обыкновенную простуду, от ОРВИ грипп отличается стремительным развитием болезни. Как правило, уже в первые часы температура у больного может подняться вплоть до 40 градусов, появляется ярко выраженная интоксикация: головные и мышечные боли, сильная слабость, которые могут сопровождаться диареей и рвотой. Еще один характерный для гриппа симптом — покраснение белков глаз.

Лечение гриппа носит симптоматический характер: если у пациента держится высокая температура, врач выписывает жаропонижающие средства. Снижать температуру тела рекомендуется в том случае, если ее показатели — от 39 градусов и выше. А назначение антибиотиков только при присоединении бактериальной инфекции на фоне ослабленного иммунитета. Главное — постельный режим, покой, сон, обильное питье и отсутствие каких-либо нагрузок. Звучит вроде бы банально, но это лучший способ победить болезнь. К сожалению, многие игнорируют эти предписания, “перехаживая” грипп на ногах. И тем самым провоцируют развитие серьезных осложнений, которые рано или поздно дадут о себе знать. Например, легочное осложнение в виде пневмонии является причиной большинства смертельных исходов от гриппа в мире. Кроме того, плохо залеченная болезнь может привести к отитам, ринитам и даже к менингиту. Именно поэтому вирус гриппа считается одним из самых коварных и относиться к нему несерьезно — крайне опасно.

Лучшим средством профилактики гриппа на сегодня считается вакцинация, которая рекомендуется всем слоям населения, но особенно показана тем, кто относится к группе риска. Речь идет о детях старше 6 месяцев, людях, страдающих хроническими заболеваниями, медицинских работниках, педагогах, студентах, работниках сферы обслуживания.

Нужно ли носить марлевые повязки в период эпидемии гриппа?

Существуют три пути распространения гриппа: через контакт с носителем вируса, посредством крупных капель мокроты во время кашля или чихания или же через более мелкие аэрозольные частицы, которые способны преодолеть барьер в виде марлевой повязки. Поэтому лучше использовать нетканые маски, которые имеют более тонкую структуру и позволяют задерживать бактерии достаточно мелкого размера. Но и в этом случае повязку необходимо менять как можно чаще, максимум — через три часа, в противном случае она сама становится источником инфекции.

Не хотите “подхватить” вирус во время эпидемии? Следуйте несложным правилам:

• сделайте прививку против гриппа;

• избегайте мест массового скопления людей в закрытых помещениях;

• чаще бывайте на свежем воздухе, поскольку грипп не выживает в воздушных потоках;

• при выходе из дома смазывайте слизистую носа оксалиновой мазью (если нет аллергических реакций);

• тщательно мойте руки по возвращении домой;

• употребляйте в пищу лук, чеснок, лимон.

М.Маманович,

врач общей практики.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему грипп нельзя «перехаживать» на ногах? По прогнозам ВОЗ, в сезоне 2018/2019 ожидается активное распространение двух новых штаммов вируса гриппа А (H3N2) «Singapore» и штамма вируса