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Раковый корпус. Что изменилось в лечении онкологических заболеваний

14.01.2019 14:18 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Раковый корпус. Что изменилось в лечении онкологических заболеваний
shutterstock.com

Раковый корпус. Что изменилось в лечении онкологических заболеванийРассказывает генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный онколог Минздрава РФ академик Андрей Каприн.

Лидия Юдина, «АиФ»: Андрей Дмитриевич, в конце прошлого года был проведён анализ данных канцрегистра, и снова оказалось, что заболеваемость раком выросла, так же как и число пациентов, впервые вставших на учёт.

Андрей Каприн:  Рак – мощный враг, который в мире ежегодно уносит 9 млн жизней. Такие потери сопоставимы с войной, которая не прекращается уже много лет.

Раковый корпус. Что изменилось в лечении онкологических заболеваний Можно ли заразиться раком? Самые распространённые мифы о болезни №1

Не вылечить, но спасти

– У вас как у главного онколога страны наверняка есть предложения – что нужно делать, чтобы снизить число новых пациентов.

– Снизить заболеваемость вряд ли удастся. Специфической защиты от злокачественных новообразований (как, например, вакцинация при гриппе) не существует. Здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек снижают вероятность болезни (в ряде случаев – значительно), но, увы, не защищают от неё.

Риск заболеть раком резко повышается с возрастом – с годами в геноме накапливаются мутации, которые лежат в основе недуга. Врачи говорят, что рано или поздно каждый доживает до своего рака. Поэтому задача онкологов – научиться выявлять недуг на ранней стадии, когда его можно взять под контроль «малой кровью».

– То есть вылечить?

– Говорить об окончательной излечимости рака в полной мере нельзя. Наша задача – перевести онкозаболевание из острого в хроническое состояние, то есть добиться длительной (в идеале – пожизненной) ремиссии, сохранив пациенту качество жизни. Кстати, для большинства это равносильно исцелению.

И определённые успехи онкологами уже достигнуты. С 2007 года одногодичная летальность (когда пациент умирает в тот же год, когда ему был диагностирован рак) снизилась на 30% (притом что за десять лет больных стало больше на 20,6%!). Это говорит о том, что многие злокачественные новообразования мы научились лечить.

Также снизилось число первичных инвалидов. То есть люди, пройдя курс лечения, возвращаются «в строй».

– Какие виды рака уносят наибольшее количество жизней?

– Мужчины чаще умирают от рака лёгких, трахеи и бронхов (26% от общей летальности), колоректального рака (11%), желудка (10%). Женщины – от рака молочной железы (16,4%), колоректального рака (15,8%) и желудка (8.8%).

Кстати, эти цифры сопоставимы с показателями стран Евросоюза. Это к сведению тех, кто считает, что на Западе дела обстоят лучше! Например, в Европе смертность от рака молочной железы – 16,3%, а у нас она выше всего на десятую часть процента – 16,4%. 


Раковый корпус. Что изменилось в лечении онкологических заболеваний

– Уменьшить заболеваемость невозможно. Вылечить от рака на поздних стадиях ­нельзя. Знают ли врачи, как снизить смертность от онкологических заболеваний?

– Это можно сделать с помощью внедрения новых методик лечения и ранней диагностики. Благодаря принудительному введению поголовной ежегодной гастроскопии в Японии (где в отдельных регионах была зафиксирована предельно высокая заболеваемость раком желудка) её удалось снизить в два раза. Очень важно рассказывать людям об онкозаболеваниях. К сожалению, многие знают о том, что они опасны и что заболеть может каждый, но нужно, чтобы все понимали, что рак не приговор и своевременное обращение может спасти человеку жизнь.

 
 
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От рака в мире умирают больше людей, чем от военных действий и терактов. Как противостоять чуме XXI века?
 
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