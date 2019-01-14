Альцгеймер подождет. 7 веских причин, чтобы начать писать от руки

Напечатать на компьютере или написать от руки? Вроде бы ответ очевиден — лучше напечатать. Как ни крути, это быстрее, красивее и читабельнее. Но не спешите отказываться от ручки навсегда. Почему — объясняет психолог Мария Меркулова.

1. Запоминаем

Когда мы пишем от руки, включается часть мозга, которая отвечает за психомоторную функцию. Мы не просто смотрим на буквы как на знаки, но и подключаем к этому процессу двигательную активность. Это помогает лучше запоминать информацию. Не зря раньше все мы писали конспекты, это полезная во всех отношениях вещь. Когда вы печатаете на компьютере, вы как бы действуете на автомате, особо не задумываясь, на какую клавишу нужно нажать. Написание текста от руки — совсем другое дело.

2. Прорабатываем эмоции

Психологи часто рекомендуют писать о своих переживаниях на бумаге именно от руки, поскольку таким образом прекрасно снимается психоэмоциональное напряжение. Аналогичный эффект мы получаем, когда читаем бумажные книги — они, в отличие от своих цифровых аналогов, гораздо лучше успокаивают наш мозг.

Я бы всем рекомендовала вести дневник. Особенно это актуально для подростков, поскольку помогает им взрослеть и смотреть на себя со стороны. И вообще, это хорошая привычка для человека в любом возрасте, поскольку вы не держите в себе негативные эмоции и переживания, которые накопились, а освобождаетесь от них с помощью письма. Безусловно, необязательно писать только о чем-то плохом, фиксировать хорошие события в своей жизни или какие-то достижения тоже полезно, ведь мы часто их не замечаем!

3. Включаем воображение

Когда мы пишем от руки, больше включается правое полушарие, оно как раз отвечает за образное мышление, художественное восприятие, за эмоции, а не за логику, как левое. Это означает, что тексты будут более эмоциональными, творческими. Можете провести такой эксперимент: напишите два сочинения на одинаковую тему, только разными способами — одно на компьютере, другое от руки. Скорее всего, у вас получатся два разных текста.

4. Улучшаем грамотность

Когда вы пишете от руки, нет никаких автозамен. Никто, кроме вас, не следит за орфографией и пунктуацией. Если вы что-то написали не так, приходится зачеркивать ошибку и рядом писать правильно. Во-первых, это поднимает уровень вашей грамотности, во-вторых, дает возможность перестроить фразу, опираясь на старый опыт.

Современных школьников очень сложно убедить в необходимости изучать русский язык: они не понимают, зачем им это надо, когда телефон или любой другой гаджет исправит все ошибки. Но по сути это то же самое, что и, например, здоровому человеку постоянно ходить с костылем, т.е. не использовать свои возможности в полной мере.

5. Заботимся о мелкой моторике

Конечно, мелкая моторика развивается не только когда мы пишем. Например, перебирая крупу или вышивая, вы тоже стимулируете этот процесс. В такие моменты происходит взаимодействие полушарий, и высшие психические функции лучше развиваются. Если мы говорим о детях дошкольного и младшего школьного возраста, то у них все это происходит в быстром темпе. У взрослого, сформировавшегося человека процесс происходит медленнее (и все же он запускается, что очень важно!). Это прекрасная профилактика Альцгеймера, ведь вы поддерживаете свое внимание и память на должном уровне.

6. Развиваем устную речь

Долгое время считалось, что письмо — это только двигательный акт. Однако современные исследования указывают на связь письма не только с движением, но и с восприятием, и, самое главное, с устной речью! Когда мы с вами пишем, то развиваем устную речь, произвольное владение ею, способность к аналитической деятельности.

Нельзя дать четкую рекомендацию, как много нужно писать от руки в день. Вы же не задаетесь вопросом, как часто надо читать, посещать театры, музеи, размышлять? Здесь то же самое, все зависит от индивидуальных потребностей человека. Если вы хотите развиваться и поддерживать свою память, речь, мышление, тогда чаще берите в руки ручку и лист бумаги.

7. Подтягиваем уровень интеллектуального развития

Когда психологи проводят психодиагностическое обследование, то смотрят не только на то, как выглядит человек, но и выясняют, в норме ли у него устная и письменная речь. Обычно дается анкета для заполнения от руки, что помогает исключить ряд психических отклонений. Когда устная и письменная речь в норме — это один из важных критериев здоровой личности. Если вы вообще не пишите от руки, уровень интеллектуального развития может падать.

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Нельзя рассматривать письмо только как моторный акт, в этом процессе еще задействовано такое звено, как оптико-пространственное восприятие, это уже высшая психическая функция, а не просто ведение ручкой по бумаге. Чтобы написать простую фразу, нужно услышать слово, различить звуки, вспомнить образы буквенных знаков, перекодировать их в движение руки! И это еще не все! Психологическое содержание письма было бы неполным, если не сказать об участии эмоций и воли в этом процессе, поэтому письменная речь — сложный психологический процесс, выполняющий важнейшую роль в развитии психики, самой личности, эмоциональной и волевой сферы. Современные данные подтверждают, что когда мы пишем от руки, то в большей степени это обеспечивается работой мозга, а не зрением, например, и не просто движением пальцев руки. Все это позволяет подняться на высшую степень в развитии своих психических функций.