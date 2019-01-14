В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заведующий поликлиникой райбольницы Константин Маркашанский:«Адекватное лечение при ОРВИ или гриппе может назначить только врач» Зима — чудесное время года, но именно в эту пору возрастает риск подхватить острую респираторную вирусную инфекцию или, что еще хуже, заболеть гриппом. Возможно...

Зима — чудесное время года, но именно в эту пору возрастает риск подхватить острую респираторную вирусную инфекцию или, что еще хуже, заболеть гриппом. Возможно ли холодные месяцы прожить без простуды, и что нужно для этого делать? Если болезнь все же настигла, то как побороть ее с минимальным ущербом для здоровья? Ответы па эти и другие актуальные сегодня вопросы мы решили узнать у заведующего поликлиникой УЗ «Дрибинская ЦРБ» Константина Маркашанского.— Уже примерно полтора месяца мы наблюдаем подъем заболеваемости различными ОРВИ. В холодное время года вирусы хорошо сохраняются во внешней среде и передаются воздушно-капельным путем. Грипп традиционно к нам приходит ближе к февралю. Причинами более чем половины случаев временной нетрудоспособности населения на данный момент являются именно различные ОРВИ. Подхватить вирус несложно, достаточно побывать в общественных местах, не соблюдать правила личной гигиены. К сожалению, сейчас защитные функции нашего организма ослаблены. Во многом сказывается отсутствие сбалансированного питания: фруктов и овощей мы едим сейчас меньше, а значит, меньше витаминов поступает в наш организм. Безусловно, это касается не всех. Многие, заботясь о своем здоровье, пьют специальные витаминные комплексы, и это правильное решение. Важно знать, что вакцинации против ОРВИ — а их насчитывается порядка 400 разновидностей — не существует. Что касается прививки от гриппа, то у нас создана иммунная прослойка населения. Это значит, привиты более 40 процентов жителей района.— Обычно ОРВИ начинается постепенно. Больного поначалу могут беспокоить легкие боли в горле или появляется першение. Может быть небольшая заложенность носа, легкий кашель. В первый день температура чаще всего отсутствует. Симптомы усиливаются на второй-третий день заболевания, появляется головная боль, слабость, может быть слезотечение, температура тела повышается, но необязательно до высоких отметок, в пределах 37,5-38 градусов. Грипп начинается остро. При отсутствии кашля, заложенности носа превалируют симптомы общей интоксикации. Температура резко повышается до 39-40 градусов. Наблюдается сильная головная боль, боль в глазах, особенно при взгляде на яркий свет. Человек ослабевает, и это ощущение слабости ярко выражено.Заболев, мы, как правило, или идем к врачу, или начинаем лечить себя сами. Безусловно, самый оптимальный — первый вариант. Осмотрев вас, врач сможет адекватно оценить ваше состояние и назначить необходимое лечение. Самолечение или игнорирование медицинской помощи может привести к осложнениям. Это отиты, синуситы, бронхиты, пневмонии — заболевания, с которыми бороться значительно сложнее. Например, при заболевании гриппом не все противовирусные препараты эффективны, а значит, нужна консультация доктора. Благо, в нашей поликлинике она доступна для каждого. Взять талончик на прием к специалисту и прийти в удобное время у нас не является проблемой.— Некоторые из этих советов вполне приемлемы. Например, приветствуются морсы, напитки на основе фруктов, ягод. Особенно полезны клюква, шиповник, лимон и другие цитрусовые, в них содержится много витамина С. Обильное теплое питье — это важная составляющая терапии против ОРВИ и гриппа.Можно добавлять в пищу лук и чеснок. Но в качестве профилактики болезни, а не ее лечения. В них содержится большое количество фитонцидов — биологически активных веществ, убивающих или подавляющих рост и развитие болезнетворных бактерий. А вот дышать над паром отварной картошки я бы не советовал. Любые физиопроцедуры тоже надо согласовывать с доктором и проводить в лечебном учреждении.— Профилактика ОРВИ направлена в первую очередь на укрепление нашего иммунитета. Может быть масса причин, по которым защитные функции нашего организма снижаются. Это плохая экология, нездоровое, неправильное питание, вредные привычки, стрессы, хронические заболевания и многое другое. Если нам под силу устранить какую-то из этих причин, то, заботясь о своем здоровье, мы обязательно должны это сделать.Сейчас очень важно употреблять в пищу больше овощей и фруктов, стараться принимать витаминные комплексы, которые помогают восполнить в нашем организме необходимое количество полезных веществ. Сегодня существует огромное количество препаратов, направленных не только лечение, но и на профилактику ОРВИ и гриппа. Но поскольку у каждого лекарства есть свои противопоказания и побочные эффекты, их тоже нельзя принимать бесконтрольно, а только проконсультировавшись с врачом.В холодное время года необходимо правильно одеваться, одежда и обувь должны быть сухими и теплыми. По возможности, избегать большого скопления людей, регулярно соблюдать правила личной гигиены, закаляться. Ну и, конечно, не стоит забывать, что при эпидемии гриппа надежным профилактическим средством, признанном во всем мире, являются прививки. Они предназначены для формирования стойкого иммунитета к вирусам, вызывающим заболевания.Заботясь о своем здоровье, мы не должны забывать и о здоровье своих детей. В силу возраста они более тяжело переносят многие заболевания и требуют к себе повышенного внимания. Берегите себя и своих близких.