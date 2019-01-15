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Как окунуться в прорубь на Крещение и не попасть к врачу

16.01.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Как окунуться в прорубь на Крещение и не попасть к врачу
Традиционное крещенское купание – большое событие для православных христиан. Однако не всегда, окунаясь в пробирающую до мурашек ледяную воду, люди здраво оценивают свои силы, ведь это большой стресс для организма. Как пережить 19 января с минимальным риском для своего здоровья – читайте в нашем материале.

Маленькая оговорка
В первую очередь стоит сказать, что заболевшие должны повременить со своим окунанием в прорубь. Как минимум, до следующего года. Все, что хронически болит или воспаляется, при таком холоде лишь обострится. Дети, которые не знали до этого о закаливании, люди с гипертонией, диабетом, туберкулезом и беременные – все это особая группа риска.

Береженого Бог бережет
За пару часов до выхода из дома не забудьте плотно поесть. Как известно, пища – это энергия, а она вам очень даже понадобится. Уделите внимание выбору гардероба. Подготовьте не только теплую и удобную одежду, но и ту, которая быстро расстегивается и застегивается. Это для того, чтобы выйдя из воды, вы не замерзли.
Также обязательный атрибут – шапка, желательный – резиновый коврик, чтобы не сделать при переодевании тройной аксель и не сломать себе что-нибудь. Не забывайте, что ходить по льду босиком – очень сомнительный навык, так что захватите пару максимально шипованной и легко снимаемой обуви. Как вариант – теплые шерстяные носки.
(Не)полное погружение
Теперь, когда вы полностью собраны и готовы к бою с прорубью, возникает вопрос: а что же делать дальше? Спускаясь вниз, не забирайтесь под воду с головой – сосуды головного мозга вряд ли готовы к такому шоку. Шок от холода – реальное явление и проблема, которое возникает из-за стремительной потери температуры тела. Вместе с тем, не бойтесь и сразу заходите в воду на нужную глубину, но лучше не плавайте, ведь из-за холода и так появляется учащенное сердцебиение. В целом, в проруби нежелательно находиться более 1 минуты.

Выйти сухим из воды
Как только вы снова встали на ноги, согревайтесь: растирайте себя полотенцем, переоденьтесь во все сухое, выпейте чего погорячее – не путать с алкоголем. К слову, о нем. Употребление подобного напитка после проруби – не лучшая помощь вашему организму. Оно дает временное ощущение тепла из-за расширения сосудов, но больно бьет по сердцу.

Помощь рядом
Первые признаки того, что организм находится в состоянии шока – озноб, посиневшие кожа, губы, болезненность пальцев рук и ног. Если все это проявлено в легкой степени, поможет физкультура: интенсивные упражнения разогреют тело. В случае среднего и тяжелого переохлаждения нужно просить помощь друга: растирание, массаж, теплая одежда, одеяло и, наконец, кровать.
В любом случае, самолечение и помощь неквалифицированного человека – всегда, как говорится, на свой страх и риск. Поэтому доверьтесь профессио­налам – медицинской бригаде, которая точно будет дежурить на месте купания.

Кроме того
Не забывайте о том, что вы все же – на льду. И здесь действуют те же правила, что и во время зимней рыбалки. Купание детей – только под присмотром родителей или взрослых. Заходить за специальные ограждения, приводить с собой животных и прыгать с толпой друзей на краю полыньи – тоже в стоп-листе ваших действий.
Соблюдать эти правила не очень-то и сложно. Главное помнить, что беда приходит к тем, кто ее не ждет. Желаем вам и вашим близким только безопасного погружения!
РОЧС.

 
 
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Традиционное крещенское купание – большое событие для православных христиан. Однако не всегда, окунаясь в пробирающую до мурашек ледяную воду, люди
 
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