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Счастливый брак. Как удачно жениться или выйти замуж по науке

16.01.2019 15:49 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Счастливый брак. Как удачно жениться или выйти замуж по науке
Фото из открытых источников

Институт брака теряет свою актуальность. Аналитики социологического агентства Pew Research Center опубликовали исследование, согласно которому около 20% людей старше 25 лет никогда не состояли в браке. В 60-х годах этот показатель был примерно 9%.

Люди боятся брака, не хотят работать над отношениями, идти на компромиссы, жертвовать своим временем ради кого-то. И тем не менее те, кому посчастливилось удачно выйти замуж или жениться, утверждают, что брак - это лучшее, что есть у них в жизни.

Ученые на основе множества исследований выяснили, что именно нужно делать, чтобы брак был крепким и счастливым.

Счастливый брак. Как удачно жениться или выйти замуж по науке «Чтобы сохранить свою семью, надо очень много трудиться»

Сначала была дружба

Согласно исследованию доктора Джона Ф. Хелливела, проведенному под эгидой американского Национального бюро экономических исследований, крепкие браки возможны только между людьми, которые стали хорошими друзьями. Причем самые удачные браки - у тех, кто успел подружиться до свадьбы.

У таких людей после заключения брака растет уровень счастья и удовлетворенности собственной жизнью, тогда как у тех, кто не дружил, этот уровень, наоборот, падает. Так что сначала подружитесь.

Не спешить!

Социолог Ариель Куперберг из Университета Пенсильвании выяснила: если зарегистрировать брак после того, как влюбленным исполнится по 23 года, риск развестись составит всего 30%. Если кажется, что это много, имейте в виду: браки, заключенные людьми в возрасте от 18 до 23 лет, распадаются в 60% случаев.

Счастливый брак. Как удачно жениться или выйти замуж по науке
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Главной причиной ранних разводов ученые считают не классическое «не хватило опыта поддерживать отношения», а совсем простое: молодые люди выбирают себе неподходящих партнеров и вступают в брак с теми, с кем у них изначально не было шансов завязать крепкие отношения.

Чем старше мы становимся, тем правильнее выбираем партнера. Возможно, именно поэтому взрослые люди гораздо реже доходят до загса.

Признать право мусорить

Счастливый брак. Как удачно жениться или выйти замуж по науке Можно ли сразу определить, будет ли брак счастливым?
Живущие вместе люди раздражают друг друга. И никуда от этого не деться. Американский психотерапевт Эллин Бадер считает: после сделанного предложения и обмена помолвочными кольцами надо попробовать пожить вместе. Если получится при этом не ссориться из-за бытовых мелочей, тогда, возможно, люди действительно созданы друг для друга. Кольцо вернуть проще, чем потраченные силы и время.

Отпустить бабочек

Доктор Энцо Эмануель из итальянского Университета Павия выяснил, что любовь, точнее влюбленность, сопровождающаяся «бабочками в животе» и помутнением рассудка, длится примерно год. Как бы ни было трудно, нужно постараться подключить разум, все проанализировать и понять, сможете ли вы жить с этим человеком, когда перестанете его так пылко любить, сможет ли он быть вам другом и партнером, когда страсть угаснет. Если разум не подключается, не стоит делать предложение (или соглашаться на него) в ближайшие год-полтора.

Счастливый брак. Как удачно жениться или выйти замуж по науке
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Только факты

Факт, получивший подтверждение у всех ученых, и в экспериментальных группах, и методом исследования: счастливые пары прежде всего видят друг в друге позитивное - то, за что можно сказать спасибо, обнять и просто порадоваться, что жизнь свела с таким замечательным человеком. Они целенаправленно строят отношения на уважении и благодарности. Несчастливые пары, наоборот, все время ищут к чему придраться друг в друге, ловят каждую ошибку. Вот как на самом деле все просто.

 
 
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Люди боятся брака, не хотят работать над отношениями, идти на компромиссы, жертвовать своим временем ради кого-то. И тем не менее те, кому посчастливилось удачно...
 
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