Съесть и... постареть. 10 пищевых привычек, от которых нужно отказаться

Наш эксперт – врач-диетолог Анжелика Дюваль, которая вместе с шеф-поваром Сергеем Леоновым основала школу anti-age питания.

Скорость старения во многом зависит от питания. А раз так, придётся отказаться от пищевых привычек, которые вас старят. Среди них:

Есть как придётся

Те, кто пропускает приём пищи, рискуют в следующий раз съесть больше, чем нужно. А это не только прямой путь к лишнему весу, но и ненужная нагрузка на органы пищеварения. Поэтому старайтесь есть регулярно (не менее 4 раз в день) и строго по часам. Принимая пищу в одно и то же время, вы настраиваете желудочно-кишечный тракт на выработку нужных ферментов к определённому часу. А это надёжная страховка от нарушений пищеварения и болезней желудка.

Не следить за количеством жидкости

Индивидуальная потребность в жидкости рассчитывается по формуле 30 мл воды на килограмм веса. То есть пресловутая норма в 2 литра воды в день справедлива лишь для человека весом около 70 килограммов. Если вы получаете недостаточно жидкости, это грозит запорами и нарушением метаболизма, ведь все обменные процессы в нашем организме протекают в водной среде. Если же регулярно превышать норму потребления жидкости, это создаст дополнительную нагрузку на почки.

Утолять жажду неправильной водой

Далеко не каждая вода хорошо усваивается нашим организмом. Важно учитывать и жёсткость, и кислотность, и количество минеральных солей, растворённых в воде. Разумеется, если вода соответствует санитарным нормам, она пригодна для питья, однако на усвоение неправильной жидкости организм тратит дополнительные ресурсы и изнашивается раньше времени.

Лучше всего для утоления жажды подходит талая вода. Именно такая вода легко усваивается клетками нашего организма. Налейте литр воды в эмалированную кастрюлю и поставьте в морозилку. Через 8–9 часов проткните верхний слой льда в центре ёмкости и слейте воду, которая не успела замёрзнуть. Оставшийся лёд растопите при комнатной температуре и используйте для питья.

После такой обработки большинство неорганических примесей исчезнет из жидкости, а структура воды станет наиболее подходящей для клеток нашего тела.

Кстати Составить сбалансированный рацион совсем несложно – нужно просто ориентироваться на цвет продуктов. Зелёного цвета в вашей тарелке должно быть больше всего – овощи нормализуют работу кишечника и укрепляют иммунитет. Продукты других цветов пусть присутствуют на вашем столе в равных количествах.

Перебарщивать с глютеном

Глютен, или, проще говоря, клейковина, содержится в злаках – в пшенице, во ржи. У некоторых людей организм не способен переваривать глютен, и продукты с клейковиной вызывают у них расстройство желудка. Все остальные могут есть блюда, содержащие злаки, без всяких последствий.

Однако, даже если вы не страдаете непереносимостью глютена, стоит относиться к клейковине с осторожностью. Если перед вами продукт из натуральных цельных злаков, никакого вреда он не принесёт – клейковина надёжно упакована в оболочку из клетчатки, а сами зёрнышки содержат немало витаминов. Но есть и искусственная клейковина – сухое вещество, которое нередко добавляют в йогурты, мороженое, сосиски и другие продукты для улучшения их внешнего вида и консистенции. Таких продуктов стоит избегать даже тем, кто не страдает непереносимостью глютена. Дело в том, что слишком большое количество чистой клейковины может стать причиной аллергических реакций, вздутия живота, нарушений пищеварения и даже выпадения волос и хрупкости ногтей. Часто нежелательные реакции возникают не мгновенно, а с возрастом, когда падают компенсаторные возможности организма.

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Налегать на соевые продукты

У жителей определённых регионов существует наследственная предрасположенность к усвоению тех или иных продуктов. Обычно блюда, которые хорошо воспринимаются организмом, составляют основу национальной кухни. А поскольку соя никогда не присутствовала на столе наших предков, организму приходится тратить дополнительные усилия на усвоение непривычных соевых белков. От этого страдает иммунная система, поэтому любители сыра тофу часто болеют.

Слишком долго варить еду

Любые овощи не должны проводить в кастрюле больше 20 минут, а мясо или птицу лучше разделить на мелкие куски и варить не дольше 25 минут. Так продукты сохранят больше полезных веществ. Но дело не только в витаминах и минералах. Если варить мясо слишком долго, белки, из которых оно состоит, разрушаются настолько, что плохо усваиваются нашим организмом. Поэтому, употребляя переваренные продукты, вы лишаете организм качественного строительного материала для клеток, а это – путь к прежде-временному старению.

Увлекаться жареным

При жарке на раскалённом масле продукты покрываются корочкой, содержащей канцерогены. К тому же жареная пища достаточно тяжело переваривается. До определённого возраста организм справляется даже с такой едой, однако с годами ему приходится всё труднее и он стареет раньше срока.

А раз так, лучше готовьте на пару, тушите или запекайте еду в духовке. Кстати, разогревать пищу тоже лучше в духовке, а не на сковородке или в микроволновке.

Готовить впрок

Если кастрюля с супом несколько дней простояла в холодильнике, её содержимое пополнится бактериями, поселившимися в бульоне. Даже если иммунитет справится и вам удастся избежать пищевого отравления, лишняя нагрузка изнашивает иммунную систему.

Злоупотреблять сахаром

Рафинированный сахар не нужен организму для нормального функционирования, и для того чтобы его переработать, поджелудочной железе приходится испытывать большие нагрузки.

К тому же сахар – это питательная среда для размножения бактерий. А раз так, износу подвергается не только поджелудочная железа, но и иммунная система, которой тоже приходится работать без отдыха.

Выбирать не те жиры

Совсем отказываться от жира – не лучшая идея, ведь он требуется нашей гормональной системе, волосам, коже, сосудам. Однако стоит отдавать предпочтение жирам, содержащимся в нерафинированных растительных маслах. Сливочное масло, сало и другие животные жиры увеличивают уровень вредного холестерина в крови, приводят к образованию атеросклеротических бляшек и преждевременно старят сердечно-сосудистую систему.