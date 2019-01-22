Опасный спуск. Как избежать травм, катаясь с ледяной горки?

К ОТВЕТУ

Официально организованных горок для катания в стране не так много. В основном они расположены на территориях спортивно-оздоровительных комплексов, в парках активного отдыха и других местах, сотрудники которых следят за состоянием горки и безопасностью посетителей. Зато так называемых «стихийных» горок - хоть отбавляй. Ни в одном нормативном документе нет такого понятия, как «стихийная» ледяная горка, поэтому в данном случае именно родители ребят отвечают за их безопасность и здоровье.

Эта обязанность закреплена в Кодексе о браке и семье. Кроме того, за оставление ребенка в опасности предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Но если, к примеру, место для катания ребята облюбовали на склоне пешеходной дорожки, то коммунальные службы обязаны ликвидировать наледь специальными инструментами или обильно посыпать ее песком. В случае получения гражданами травм именно коммунальщики понесут за это ответственность.

Опасность представляют «стихийные» горки вблизи автомобильных дорог, где ребенок может спровоцировать ДТП. Так, в Лунинце 8-летнюю девочку чуть не задавила машина, когда та съезжала с горки около проезжей части. «Девочка родилась в рубашке. Возле горки от частого катания образовалась глубокая колея, которая позволила малышке беспрепятственно проехать под автомобилем», - пояснила представитель местного ГАИ.

ИНВЕНТАРЬ ПО ВОЗРАСТУ

Врач-травматолог Андрей ЛИТВИНЕНКО считает, что наибольшую опасность представляют ледяные горки, которые не оборудованы должным образом. Например, в парках, около деревьев, на крутых берегах реки.

По статистике, наиболее распространенные травмы при катании с ледяной горки - ушибы, вывихи, растяжения, переломы. Часто люди врезаются головой в деревья, столбы, падают на спину, вылетая из санок или тюбингов. Врач напоминает, что неправильно подобранный инвентарь может привести к серьезным травмам.

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На это обращает особое внимание и официальный представитель Следственного комитета Юлия ГОНЧАРОВА. В зимний период следователям приходится довольно часто выезжать на место травмирования детей при катании с горки. Расследование подобных случаев показало: дети, особенно маленькие, плохо управляют тюбингами, а инвентарь родители часто выбирают, игнорируя возрастные ограничения в инструкциях.

«Есть разные размеры тюбингов, и нужно соотносить их с возрастом и весом ребенка - все это очень влияет на безопасность», - отмечает специалист. По ее словам, ранее следователи выступили перед Совмином с инициативой изучить вопрос стандартизации тюбингов, чтобы повлиять на ситуацию.

ПРАВИЛА

Опасно скатываться с ледяной горки стоя или вниз головой. Следует избегать активного отдыха вблизи автомобильных дорог, железнодорожных путей, замерзших водоемов, не использовать для катания склоны и спуски, на которых растут деревья или установлены столбы. Также необходимо использовать защитные средства - налокотники, наколенники, шлемы.