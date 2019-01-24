Холодная вода и отсутствие крышки. 10 ошибок при варке каши

Каша — одно из самых главных блюд на нашем столе. Мы едим ее на завтрак, чтобы получить длительный заряд энергии и порцию важных витаминов группы B, необходимых для качественной работы нервной системы и мозга. Кашу мы едим на гарнир за обедом или ужином. В одной порции очень много пользы — сложные углеводы, витамины и минералы. Каша перерабатывается в глюкозу достаточно долго, дольше, чем макароны или картошка, поэтому одна порция не вызовет скачков уровня сахара в крови. АиФ-Кухня решила рассказать о самых распространенных ошибках, которые мы совершаем, когда выбираем или готовим каши.

Выбрать кашу быстрого приготовления

Строго говоря — это не совсем ошибка. Если конечно, вы готовы к тому, что на выходе получите одни голые калории, без всяких витаминов и микроэлементов. Да еще и в глюкозу такие каши будут превращаться примерно со скоростью белого хлеба — то есть очень быстро. Дело в том, что быстроразваривающиеся хлопья из злаков, пропаренные каши уже один раз приготовили. Потом особым, быстрым способом высушили. В них практически не осталось полезных веществ. Последние уйдут, когда уже вы будете готовить.

Не помыть

Лучше всего мыть все крупы. Но если вы не помоете гречневую крупу, особой беды не случится, сейчас по большей части гречку продают достаточно чистую, ее и перебирать не нужно. А вот пшенную крупу, не шлифованный рис, киноа, перловку — надо обязательно мыть. Пшено вообще самая грязная крупа, ее нужно мыть в нескольких водах и можно даже ошпарить напоследок.

Неправильная посуда

Если возьмете кастрюльку с тонким дном и стенками, каша, конечно, сварится. Но легко может подгореть. Для хорошей каши нужна кастрюля с толстым дном и тяжелой крышкой. Лучше всего — чугунная.

Не прокалить

Нагрев крупы перед отвариванием очень улучшает вкус каши. Хотя многие пренебрегают этой операцией, стремясь сэкономить время. Но лучше обжарить крупу перед отвариванием, это займет всего 3-4 минуты.

Нарушить пропорции

Если хотите получить рассыпчатую кашу, пропорция 1 часть крупы на 2 части воды. Это касается всех, кроме риса. Для него нужно 1,5 части воды. Налить больше воды и открыть крышку, чтобы выпарить ее — значит получить водянистую безвкусную кашу.[center_article: 60797 {title: Статья по теме}]

Холодная вода

Если будете заливать холодной водой, то получится каша-размазня. Нужно заливать крупу кипящей водой. Или же засыпать ее в кастрюлю, где кипит подсоленная вода. К тому же если засыпать манку в холодную воду, то получатся одни комки, а не нормальная каша.

Сильный огонь

Если сделать слишком сильный огонь, то вода будет слишком быстро выкипать, а не впитываться в крупу. Каша может сгореть и остаться полусырой.

Открывать крышку

Каша варится не просто в воде. Большую роль в варке играет пар, который появляется при небольшом кипении. Если постоянно открывать крышку, то водяной пар будет улетучиваться, зерно не проварится, каша будет невкусной.

Не перемешивать

Кашу, особенно пшенную, не нужно перемешивать в процессе варки, если вы не хотите получить вязкую размазню. Заливаете водой, накрываете крышкой и варите в течение 15-20 минут.

Варить только на молоке

Это важно для пшенной каши. Если вы варите молочную кашу, но сначала нужно залить от половины нужного количество жидкости воды. Начать варить, до тех пор пока вода не впитается в крупу, а потом долить вторую половину жидкости молоком. И доварить до готовности.

Пшенная каша с яйцом пашот

Рецепт Михаила Симагина, шеф-повара кафе-пекарни «Хлебная лавка»

50 г пшенной крупы

200 мл воды

150 мл молока

Соль и сахар

25 г сыра пармезан

15 г сыра чеддер

1 яйцо

Шаг 1. Пшенку отварить в воде до полуготовности, добавить молоко, соль, сахар по вкусу

Шаг 2. Добавить тертый чеддер, размешать до полного исчезновения сыра, выложить в тарелку, посыпать тертым пармезаном

Шаг 3. Приготовить яйцо пашот: посолить воду, не доводя до кипения (примерно 80 градусов), разбить яйцо. Варить 2-3 минуты

Шаг 4. Выложить на кашу, украсить листиком базилика.

Перлотто

Рецепт шеф-повара Дениса Маланского

70 г перловой крупы

50 мл белого сухого вина

150 г томатов в собственном соку

1 зуб. чеснока

30 г лука шалот

40 г твердого сыра

40 мл оливкового масла

Свежий тимьян

50 мл жирных сливок

Соль и перец

Для украшения: ростки редиса и листики базилика

Для бульона:

1,5 л воды

200 г утиной грудки

100 г моркови

50 г лука порей

100 г стебля сельдерея

Свежий тимьян

Соль и перец

Шаг 1. Приготовить бульон. В холодную воду положить утиную грудку, произвольно порезанные морковь, лук-порей, сельдерей

Шаг 2. Поварить немного, добавить тимьян. Варить 1,5-2 часа на медленном огне, посолить и поперчить, процедить

Шаг 2. Чеснок и лук-шалот мелко порубить

Шаг 3. Приготовить перлотто. Перловку промыть и высушить. Затем обжарить с чесноком, луком-шалот и тимьяном на оливковом масле в течение 3-5 минут

Шаг 4. Влить вино и, помешивая, дождаться его испарения

Шаг 5. Подливать готовый бульон по 200 мл, дожидаясь его выпаривания

Шаг 6. Добавить томаты в собственном соку, нарезанные мелким кубиком, и сок от них. Тушить 2-3 минуты

Шаг 7. Добавить сливки, тертый сыр, соль и перец по вкусу

Шаг 8. Довести, помешивая, до густой консистенции в течение 3 минут

Шаг 9. Подавать перлотто с утиной грудкой, украсив ростками редиса и листиками базилика.

Каша из полбы с пастернаком

Рецепт Руслана Полякова, шеф-повара ресторана Remy Kitchen Bakery

200 г полбы

80 мл молока

50 мл сливок 11%

50 г пастернака

Соль и сахар по вкусу

Шаг 1. Отварить полбу до готовности

Шаг 2. Пастернак очистить от шкурки и сварить до готовности (пока не станет мягким)

Шаг 3. Затем готовим пюре из пастернака: готовый пастернак размять вилкой

Шаг 4. В кастрюлю с готовой полбой выложить пастернак и залить 11% сливками и молоком

Шаг 5. Варить до густоты. Добавить соль и сахар по вкусу. Подавать с джемом из мака.

Гречка с грибами

Рецепт Стаматиса Цилиаса, бренд-шефа ресторана «Молон Лаве»

50 г гречки

20 г грибов шампиньонов

5 г лука порей

5 г оливок

Соль и перец

Петрушка

Оливковое масло для жарки

Шаг 1. Отварить гречку до состояния аль денте, чтобы она оставалась плотной

Шаг 2. Нарезать полукольцами лук-порей

Шаг 3. Нарезать шампиньоны на 4 части, обжарить на оливковом масле, затем добавить оливки без косточки, чтобы они раскрыли свой вкус

Шаг 4. Добавить гречку, соль, перец по вкусу. Украсить петрушкой, подать в горшочке.