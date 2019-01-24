Ногти, глаза, цвет кожи. Мелочи, которые могут говорить о серьезной болезни

Скрытыми болезнями можно назвать разные варианты патологий: некоторые виды онкологии, нехватку железа в организме, проблемы щитовидки, заболевания печени и т. д. Все они могут быстро унести жизнь человека. При этом распознают их нередко слишком поздно: лечение будет длительным, дорогостоящим и не всегда результативным. Естественно, на ранних стадиях все патологии лечатся в разы легче. Поэтому стоит знать, какие признаки расстройства здоровья должны насторожить и что можно сделать, чтобы выявить патологию пораньше.
Настораживающие симптомы
У многих бывает такое, что серьезных проблем со здоровьем, казалось бы, нет, но все же что-то идет не так. Например, вы ходите в спортзал и сидите на диете, но при этом лишний вес не уходит, кожа тускнеет, волосы секутся и т. д. Обычно все эти звоночки от организма игнорируют, пока молчаливые убийцы делают свое дело.
На разные проблемы указывают разные симптомы. Так, например, если у вас кожа лица стала бледной, а в области висков и лба проявились вены, то это, возможно, анемия. Сероватый или синюшный оттенок лица указывает на возможные проблемы с сердцем. При неестественном блеске глаз (или если они слишком выпуклые) врачи могут заподозрить проблемы с щитовидкой. Отечность в области глаз, особенно усиливающаяся к вечеру, — признак проблем с почками и сердцем.
Нехорошим сигналом является и ломкость волос: она встречается при дефиците витаминов и анемии. Если на кончике языка появились ярко-красные оттенки, а также отмечаются сосудистые звездочки на коже, стоит задуматься о проверке печени. Прыщики и прочие высыпания в зоне декольте — сигнал для проверки репродуктивной системы. Изменение цвета ногтей также указывает на проблемы: голубоватый оттенок появляется при проблемах сердца, желтоватый — при проблемах ЖКТ, в частности, печени. Расслоение ногтей — и вовсе сигнал о возможном сахарном диабете. А расщепление кончиков ногтей указывает на проблемы с яичниками у женщин.
Как найти
Способов обнаружить скрытую болезнь сегодня довольно много. Ведь медицина не стоит на месте. Для начала можно попробовать диагностику по фото. Так, сегодня крупные компании-производители мобильных телефонов уже придумали специальное медицинское приложение, которое позволяет определить потенциальную болезнь по фотографии. Достаточно сделать снимок тела и лица и загрузить в программу. После сканирования она выдаст результат. Правда, пока эта методика применяется преимущественно для определения патологий кожи, но в будущем ее планируют расширить по функционалу. Понятное дело, что это лишь предварительная диагностика, которая не отменяет похода к врачу.
Компьютерное сканирование
Такая услуга приобретает все большую популярность. Используются аппараты для биорезонансной диагностики. Аппарат может улавливать электромагнитные колебания клеток и регистрирует отклонения, возникающие при тех или иных болезнях. Такое обследование занимает около получаса. Перед ним специалист заносит в программу все необходимые данные. Дальше остается только зафиксировать на теле человека датчики и подключить аппарат. Результаты тестирования графические и используют проекции органов и частей тела.
Главное преимущество такого варианта — невысокая цена (около 1000 рублей). Также такой вариант совершенно безопасен для пациента. Однако стоит понимать, что у подобного метода исследования не самая высокая достоверность. На его результаты может повлиять даже концентрация тех или иных веществ в организме.
Своевременный чек-ап
Современная официальная медицина больше ратует за проведение чек-апов. Это пока самый действенный способ проверки организма на скрытые болезни. Комплексная проверка «чек-ап» пришла к нам из Европы несколько лет назад и за это время стала очень популярной. Услугу предлагают практически все крупные клиники, медицинские центры и государственные поликлиники. Проходить его можно как в рамках обязательной диспансеризации, так и ежегодно по желанию.
Общий чек-ап проходит в 2 этапа. Сначала сдается стандартный набор лабораторных анализов, проводится аппаратная диагностика (ЭКГ, рентген, УЗИ и др.) и прием узких специалистов. На основании полученных данных врач делает общее заключение о вашем здоровье и дает свои рекомендации. На сегодня этот вариант считается одним из самых достоверных методов комплексного обследования организма. Но при этом нередко общий чек-ап бывает неинформативным в полной мере. Чтобы получить более точные результаты, стоит проходить расширенный чек-ап. При нем можно определить причины выпадения волос, проблем с кожей, хронической усталости, нарушений половой сферы. Обследование выявляет болезни щитовидной железы, сахарный диабет, угасание функции яичников, болезни печени, риски сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний.
«Подобные чек-апы разрабатываются исключительно на основе проверенных данных крупных научных исследований. По результатам чек-апа пациент получает рекомендации по предотвращению тех серьёзных заболеваний, клиническая картина которых пока ещё не развернулась в полной мере, а имеются лишь предпосылки, позволяющие говорить об их манифестации в ближайшем будущем. Человек может иметь лишь какие-то общие симптомы, не относящиеся к клиническим критериям заболевания как такового. Уже на этом этапе нам известны эффективные инструменты для профилактики многих болезней и повышения качества жизни», — говорит уролог-андролог, к. м. н., главный врач сети медицинских клиник Константин Константинович Антонов.
Особенно следить за своим здоровьем надо мужчинам и женщинам, у которых отмечается лишний вес, хроническая усталость или проблемы в половой сфере. Также стоит задуматься о своем здоровье тем, кто имеет проблемы с кожей, волосами и ногтями: именно они первыми страдают из-за различных скрытых заболеваний.