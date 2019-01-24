Ногти, глаза, цвет кожи. Мелочи, которые могут говорить о серьезной болезни

Скрытыми болезнями можно назвать разные варианты патологий: некоторые виды онкологии, нехватку железа в организме, проблемы щитовидки, заболевания печени и т. д. Все они могут быстро унести жизнь человека. При этом распознают их нередко слишком поздно: лечение будет длительным, дорогостоящим и не всегда результативным. Естественно, на ранних стадиях все патологии лечатся в разы легче. Поэтому стоит знать, какие признаки расстройства здоровья должны насторожить и что можно сделать, чтобы выявить патологию пораньше.

Настораживающие симптомы

У многих бывает такое, что серьезных проблем со здоровьем, казалось бы, нет, но все же что-то идет не так. Например, вы ходите в спортзал и сидите на диете, но при этом лишний вес не уходит, кожа тускнеет, волосы секутся и т. д. Обычно все эти звоночки от организма игнорируют, пока молчаливые убийцы делают свое дело.

На разные проблемы указывают разные симптомы. Так, например, если у вас кожа лица стала бледной, а в области висков и лба проявились вены, то это, возможно, анемия. Сероватый или синюшный оттенок лица указывает на возможные проблемы с сердцем. При неестественном блеске глаз (или если они слишком выпуклые) врачи могут заподозрить проблемы с щитовидкой. Отечность в области глаз, особенно усиливающаяся к вечеру, — признак проблем с почками и сердцем.

Нехорошим сигналом является и ломкость волос: она встречается при дефиците витаминов и анемии. Если на кончике языка появились ярко-красные оттенки, а также отмечаются сосудистые звездочки на коже, стоит задуматься о проверке печени. Прыщики и прочие высыпания в зоне декольте — сигнал для проверки репродуктивной системы. Изменение цвета ногтей также указывает на проблемы: голубоватый оттенок появляется при проблемах сердца, желтоватый — при проблемах ЖКТ, в частности, печени. Расслоение ногтей — и вовсе сигнал о возможном сахарном диабете. А расщепление кончиков ногтей указывает на проблемы с яичниками у женщин.

Рак, желтуха, избыток холестерина. О каких диагнозах расскажут глаза Подробнее

Как найти

Способов обнаружить скрытую болезнь сегодня довольно много. Ведь медицина не стоит на месте. Для начала можно попробовать диагностику по фото. Так, сегодня крупные компании-производители мобильных телефонов уже придумали специальное медицинское приложение, которое позволяет определить потенциальную болезнь по фотографии. Достаточно сделать снимок тела и лица и загрузить в программу. После сканирования она выдаст результат. Правда, пока эта методика применяется преимущественно для определения патологий кожи, но в будущем ее планируют расширить по функционалу. Понятное дело, что это лишь предварительная диагностика, которая не отменяет похода к врачу.

Компьютерное сканирование

Такая услуга приобретает все большую популярность. Используются аппараты для биорезонансной диагностики. Аппарат может улавливать электромагнитные колебания клеток и регистрирует отклонения, возникающие при тех или иных болезнях. Такое обследование занимает около получаса. Перед ним специалист заносит в программу все необходимые данные. Дальше остается только зафиксировать на теле человека датчики и подключить аппарат. Результаты тестирования графические и используют проекции органов и частей тела.

Главное преимущество такого варианта — невысокая цена (около 1000 рублей). Также такой вариант совершенно безопасен для пациента. Однако стоит понимать, что у подобного метода исследования не самая высокая достоверность. На его результаты может повлиять даже концентрация тех или иных веществ в организме.

Просветился и забылся. Названы самые бесполезные медицинские процедуры Подробнее

Своевременный чек-ап

Современная официальная медицина больше ратует за проведение чек-апов. Это пока самый действенный способ проверки организма на скрытые болезни. Комплексная проверка «чек-ап» пришла к нам из Европы несколько лет назад и за это время стала очень популярной. Услугу предлагают практически все крупные клиники, медицинские центры и государственные поликлиники. Проходить его можно как в рамках обязательной диспансеризации, так и ежегодно по желанию.

Общий чек-ап проходит в 2 этапа. Сначала сдается стандартный набор лабораторных анализов, проводится аппаратная диагностика (ЭКГ, рентген, УЗИ и др.) и прием узких специалистов. На основании полученных данных врач делает общее заключение о вашем здоровье и дает свои рекомендации. На сегодня этот вариант считается одним из самых достоверных методов комплексного обследования организма. Но при этом нередко общий чек-ап бывает неинформативным в полной мере. Чтобы получить более точные результаты, стоит проходить расширенный чек-ап. При нем можно определить причины выпадения волос, проблем с кожей, хронической усталости, нарушений половой сферы. Обследование выявляет болезни щитовидной железы, сахарный диабет, угасание функции яичников, болезни печени, риски сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний.

«Подобные чек-апы разрабатываются исключительно на основе проверенных данных крупных научных исследований. По результатам чек-апа пациент получает рекомендации по предотвращению тех серьёзных заболеваний, клиническая картина которых пока ещё не развернулась в полной мере, а имеются лишь предпосылки, позволяющие говорить об их манифестации в ближайшем будущем. Человек может иметь лишь какие-то общие симптомы, не относящиеся к клиническим критериям заболевания как такового. Уже на этом этапе нам известны эффективные инструменты для профилактики многих болезней и повышения качества жизни», — говорит уролог-андролог, к. м. н., главный врач сети медицинских клиник Константин Константинович Антонов.

Особенно следить за своим здоровьем надо мужчинам и женщинам, у которых отмечается лишний вес, хроническая усталость или проблемы в половой сфере. Также стоит задуматься о своем здоровье тем, кто имеет проблемы с кожей, волосами и ногтями: именно они первыми страдают из-за различных скрытых заболеваний.