Для кого опасен аспирин? Новые факты об известном лекарстве

«История применения ацетилсалициловой кислоты исчисляется тысячелетиями, — рассказывает кандидат медицинских наук, научный сотрудник Научного центра неврологии Антон Раскуражев — Еще в древнеегипетских папирусах, датируемых XVI веком до н. э., среди описания растительных препаратов упоминается растение salix, сегодня известное как ива. В папирусе Эберса, одном из древнейших медицинских текстов, рассказывается об использовании отвара коры ивового дерева в качестве болеутоляющего средства. Из трактата Гиппократа мы знаем, что он назначал пациентам экстракт коры ивы в качестве жаропонижающего и болеутоляющего средства.

Результаты первого клинического исследования по применению коры ивы в качестве средства для лечения больных малярией были опубликованы в 1758 г. в Англии. В 1763 г. активное вещество этого лекарства — салициловая кислота — было описано, в 1828 г. было идентифицировано активное вещество, названное „салицин“, а в 1859 г. было налажено промышленное производство салициловой кислоты.

В XIX в. эти препараты успешно применялись для лечения распространенных в то время ревматизма и ревматической лихорадки. Тогда врачи впервые заметили побочные эффекты этого лекарства: в первую очередь — со стороны желудочно-кишечного тракта.

Существует легенда, гласящая, что именно благодаря аспирину при дворе императора Николая II появился и приобрел влияние на императорскую семью Григорий Распутин. Он отменил назначенный цесаревичу Алексею новомодный аспирин, провоцировавший кровотечения, что привело к временному улучшению самочувствия страдавшего гемофилией ребенка и позволило старцу втереться в доверие к царской семье.

В XX веке за аспирином закрепилась слава мощного и универсального противовоспалительного и жаропонижающего средства и этот препарат стал лидером продаж среди лекарств, продающихся без рецепта. А после того, как было открыто антиагрегантное действие (подавление свертываемости крови) ацетилсалициловой кислоты, врачи стали рекомендовать ежедневный прием аспирина для предотвращения инсульта и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний».

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Ложка дегтя

Однако позже доктора, не ставя под сомнение положительное действие аспирина для пациентов с сердечно-сосудистыми недугами, стали говорить о том, что здоровым людям его применение в целях профилактики может принести больше вреда, чем пользы. Выяснилось, что ежедневный прием аспирина приводит к серьезным жизнеугрожающим заболеваниям (язве желудка, кровотечениям, перфорации слизистой оболочки тонкой и толстой кишки, острому колиту, хроническим заболеваниям кишечника).

«Когда в Научном центре неврологии исследовали состояние крови на фоне приема аспирина, оказалось, что вязкость крови препарат снижает только у 50% пациентов, на 30% он не действует, а у 20%, наоборот, увеличивает вязкость крови, тем самым повышая риск инсульта», — рассказала доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной и лечебной работе Научного центра неврологии РАМН Маринэ Танашян.

Изменили свои рекомендации и кардиологи. Теперь и они не приветствуют бесконтрольный прием аспирина в целях профилактики. Препарат теперь назначают только при признаках атеросклероза и при наличии лабораторно подтвержденной повышенной свертываемости крови.

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Лучше меньше

Есть еще одна категория пациентов, которым часто назначают аспирин: беременные женщины. Известно, что беременность служит мощным провокатором избыточного свертывания крови, а прием препаратов от повышенного тромбоообразования (в первую очередь — аспирина) помогает предотвратить такие тяжелые осложнения, как невынашивание беременности, отслойка плаценты, задержка роста плода, преэклампсия (высокое давление и белок в моче во второй половине беременности).

Большинство беременных женщин, конечно же, в курсе того, что за аспирином тянется пугающий хвост побочных действий. Поэтому они сначала категорически отказываются от его приема, а потом осторожно интересуются: насколько это безопасно?

«Действие аспирина в первую очередь зависит от дозировки, — рассказывает терапевт-гемостазиолог центра репродукции и генетики „Нова Клиник“ Лидия Бузян — Одно и то же вещество — ацетилсалициловая кислота — в зависимости от дозы может быть либо обезболивающим, либо разжижающим кровь препаратом. То есть это абсолютно разные лекарства. С разными побочными действиями, показаниями и противопоказаниями.

Данные о безопасности низких доз аспирина были накоплены в последние десятилетия. Когда ученые начали изучать патологию гемостаза при беременности, аспирин широко назначался пациенткам в крупных исследованиях, включавших десятки тысяч женщин. Результаты показали не только пользу применения аспирина для женщин с факторами риска, но и безопасность препарата для плода. Согласно международной классификации безопасности лекарственных средств для плода, низкие (то есть 150 мг в сутки и ниже) дозы аспирина относятся к категории А („контролируемые исследования не выявили риска для плода, вероятность вредного воздействия мала“). Это означает, что препарат полностью безопасен.

Аспирин же в дозировке 500 мг уже относится к категории Д („имеются данные о риске для плода, применение только при угрозе жизни беременной женщины либо когда менее безопасные препараты отсутствуют или неэффективны“). Поэтому аспирин в этих дозах беременным никогда не назначается».