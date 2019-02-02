Если вы столкнулись с проблемой…

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В жизни каждого человека бывают моменты, когда кажется, что травмирующая ситуация не может быть разрешена и из всех чувств остаются только отчаяние и боль, а из всех цветов — только черный. Это приводит к развитию эффекта «суженного сознания» — таким термином медики обозначают психологическое состояние здорового человека, которому в какой-то момент всё опостылело, и он пришел к выводу: жить невозможно.

Если вы узнаете себя в этом описании, если вы перестали радоваться жизни и чувствуете постоянную тревогу, испытываете отчаяние и беспомощность, страдаете от семейных конфликтов и совершаемого на этой почве насилия, столкнулись с болью и разочарованием, предательством или отвержением, находитесь в растерянности или в ситуации непростого выбора, потеряли смысл жизни — знайте!!! Ваше представление о том, что выхода из всего этого нет — это только иллюзия. Правда же заключается в том, что внешние обстоятельства изменяются только вследствие изменений в вашем душевном состоянии, в восприятии вами мира. Сделать это самостоятельно практически невозможно, как бы вам этого не хотелось. Поэтому не нужно стесняться обращаться за помощью к специалисту-психологу, который видит ситуацию со стороны и может увеличить и ваше поле зрения, помогая выйти из разрушительного состояния суженного сознания. Помните — ложный стыд в трудной жизненной ситуации сослужит вам плохую службу и только заведет в тупик.

За психологической помощью вы можете обратиться в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская 115 а, каб. № 14, либо по телефону 5-16-24. Время работы: 8.00 — 17.00, обед: 13.00 — 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.

Круглосуточно получить психологическую помощь можно, позвонив на «телефон доверия» УЗ «Минский областной клинический центр «Психиатрия-наркология»: 8-017-202-04-01, 8-029-899-04-01.

Для оказания помощи несовершеннолетним, оказавшимся в кризисном положении, сложной жизненной ситуации и нуждающимся в психологической поддержке, в круглосуточном режиме работает республиканская телефонная «Детская линия помощи»: 8-801-100-16-11.