В школы Сморгонского района дополнительно закуплено 70 пар лыж

В школы Сморгонщины дополнительно закуплено 70 пар лыж, креплений к ним и лыжных ботинок. Меценатом такого подарка для Сморгонского района выступило Главное управление образования Гродненского облисполкома.

Как рассказал нашей газете начальник управления образования Сморгонского райисполкома Игорь Счастный, 20 пар зимнего спортивного инвентаря получили СШ №5 и гимназия, по 10 пар – школы №1 и №6, по 5 пар лыж получили школы в Залесье и Крево.

По словам Игоря Петровича, дополнительно закупленные лыжи позволят школам района повысить показатели в нормах обеспеченности учащихся спортивным инвентарем, который до этого составлял 79%. Сейчас же этот показатель установился у отметки 86%.

В этом году в Сморгонском районе функционируют 14 ледовых площадок и 17 лыжных трасс, большинство из которых проложено возле школ. В самих же учреждениях образования организованы пункты проката спортивного инвентаря.

Директор гимназии Ирина Дурейко отметила, что полученные школой новенькие 20 пар лыж разного размера позволяют даже учащимся начальной школы встать на лыжню целым классом.





Новенькие 20 пар лыж





Лыжные ботинки









Гимназисты 5 «Г» класса на занятиях по лыжной подготовке

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.