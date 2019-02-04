Орехи-провокаторы. Продукты, которые вызывают головную боль

Мы привыкли «глушить» головную боль таблетками. Если получается, конечно. Но куда продуктивнее не открывать очередную пачку обезболивающего, а подумать о том, почему начала болеть голова. Ведь это сигнал, что мы делаем что-то неправильно. В том числе неправильно питаемся. Да, как ни удивительно, неправильное питание — одна из причин, из-за которых может возникать головная боль и даже мигрень. А некоторые продукты могут спровоцировать болезнь. Также голова может болеть из-за нехватки в организме нужных веществ. Рассмотрим, какие продукты и какие проблемы могут вызывать головную боль.

Обезвоживание

Если не хватает жидкости, сосуды сужаются. Так тело пытается поддержать оптимальное количество жидкости во всех органах. Из-за спазма сосудов возникает головная боль. Прежде чем принимать обезболивающее, можно выпить стакан прохладной воды. Возможно, таблетка и не понадобится.

Недостаток калия

Малое количество калия проявляется в мышечных болях, аритмии, а еще — в быстрой утомляемости и головной боли. Иногда недостаток калия может вызвать даже мигрень. Интересно, что нехватка калия напрямую связана с обезвоживанием организма, она часто возникает тогда, когда вы употребляете недостаточное количество воды.

Продукты, содержащие калий: картофель, петрушка, абрикосы, курага, тыква, томаты, виноград, чернослив, яблоки, дыня.

Недостаток кальция

Кальций нужен не только для крепких костей и зубов. Еще он играет большую роль в обеспечении мышечных сокращений. Благодаря достаточному количеству кальция работают даже те мышцы, которыми мы не можем управлять, например, сердце. Важен кальций и для нормальной работы сосудов.

Если кальция недостаточно, то организм может сигнализировать о проблеме с помощью головной боли. Обычно это не локализованная боль в висках или затылочной части, а боль во всей голове, обостряющаяся при любом движении.

Продукты, содержащие кальций: кунжут, молочные продукты, миндаль, чеснок, петрушка, фундук, соя.

«По данным статистики, 90% людей знакомы с головными болями, хотя бы раз испытывали их. Но никто не задумывался о том, что вызвать головную боль может самая привычная для нас еда. Существует список продуктов, после употребления которых очень часто начинает болеть голова, например, алкоголь (сюда же включаем пиво), маринованные и копченые продукты, кофе, шоколад и сыры, — предупреждает Анна Ивашкевич, нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Союза национальной ассоциации клинического питания. — Но, помимо самих продуктов, спровоцировать боль способны и наши пищевые привычки: нерегулярные приемы пищи и даже неправильный питьевой режим. Мигрень или головная боль могут возникнуть не сразу, а только спустя несколько часов или дней после употребления определенного продукта».

Провоцируют головную боль

Выдержанные сыры. Твердые сыры, которые выдерживались некоторое время, дозревали, например, голубые сыры (с плесенью), бри и камамбер, пармезан и так далее, содержат тирамин. Это вещество заставляет сосуды головного мозга сначала сокращаться, а потом — резко расширяться. Также тирамин конкурирует с серотонином и вытесняет его из организма. Образуется тирамин в процессе разрушения белков.

Соленья. Много соли и уксуса — это вредно, особенно если вы подвержены головным болям. К тому же в консервах содержатся сульфиты, соли сернистой кислоты, которые способны резко расширять кровеносные сосуды.

Алкоголь. Резкое сужение сосудов, спазмы — одно из самых вредных действий алкоголя. Кроме того, алкогольные напитки также содержат тирамин, который вызывает мигрени и головокружение. А красное вино к тому же содержит дубильные вещества и сульфиты, которые могут спровоцировать (но чаще — просто усилить) головную боль.

Острая пища. Пряности содержат капсаицин, который может стать причиной головной боли.

Замороженные продукты. Плохая новость для любителей мороженого и колы со льдом: ученые подметили связь между головной болью и очень холодной едой. Возможно, дело в том, что холод вызывает резкое сокращение сосудов.

Кофе (и другие напитки, содержащие кофеин). Его нужно употреблять не более 200 мг в день. Исследования показали, что люди, которые злоупотребляют кофеином, пьют слишком много кофе и колы, чаще страдают мигренями. Кстати, кофе без кофеина тоже несет опасность, потому что в нем содержатся дубильные вещества, вредные в больших количествах: они могут спровоцировать головную боль.

Интересно, что в небольших количествах кофеин может облегчить головную боль. Поэтому он добавляется во многие лекарства от головной боли. Кофеин помогает организму быстрее усваивать лекарства.

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Копчености. В них содержится не только тирамин (особенно это касается копченых и вяленых колбас), но также усилители вкуса, которые могут усилить приступ головной боли и даже вызвать его. Глутамат натрия, нитриты, особенно в больших количествах, вредны для организма.

Орехи. В большинстве случаев они полезны, но если вы подвержены приступам головной боли, то стоит относиться к орехам с осторожностью. Например, миндаль, грецкие орехи и кешью содержат сульфиты, которые являются потенциальной причиной развития головной боли.

Выпечка. В муке содержится кумарин, который может спровоцировать мигрень. Действие кумарина усиливается при контакте с разрыхлителем. К тому же выпечка из белой муки вызывает слишком сильный скачок уровня сахара в крови, что тоже может стать спусковым крючком для головной боли.

Помогает от головной боли

Во-первых, пить воду и есть продукты, содержащие кальций, калий и магний. Все эти три элемента участвуют в сложных химических реакциях и нужны для качественного усвоения каждого из них.

Еще рекомендуют обратить внимание на продукты, богатые витамином B2 и другим витаминами группы B. Они улучшают обмен веществ в головном мозге, в частности, помогают синтезу нервных клеток. Витамин B2 содержится в молочных продуктах, мясе, рыбе.

Также неплохо включить в рацион арбузы, цветную капусту, брокколи, яйца и жирную рыбу. Еще обратите внимание на виноград, клубнику и зелень. Также помогает от головной боли чай с небольшим количеством имбиря.