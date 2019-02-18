Совсем не чудо. Почему нельзя голодать для похудения

На диету с понедельника! Еще более экстремальный вариант: чтобы быстро снизить вес, надо поголодать. Множество книг рассказывают о «чуде голодания»: организм очищается, энергии прибавляется, в теле появляется приятная легкость.

Да и лишние килограммы буквально улетают. Поэтому возникает искушение использовать такой «отличный» метод быстрого похудения, потерпеть несколько дней без еды, а потом наслаждаться чудесной фигурой и платьями на пару размеров меньше. О том, что сделает с организмом такое похудение, рассказала "АиФ" Ирина Пичугина, к. м. н., врач-терапевт, гастроэнтеролог, психотерапевт, специалист в области психосоматики.

В настоящее время стало модным придерживаться правильного питания и здорового образа жизни. Это некий тренд. Глянцевые журналы со всех обложек кричат о новых диетах, рекомендациях специалистов, в том числе и голодании. Дополняют весь этот пейзаж фотографии стройных девушек из социальных сетей и интервью героинь обложек о том, что нет лучшего способа похудеть, чем не есть.

Складывается ощущение, что нас программируют на похудение.

Кому нужно худеть?

Действительно ли нужно худеть всем, кто рассуждает о диетах и намеревается терять килограммы? С ответом поможет индекс массы тела. Посчитать его несложно, есть несколько способов расчета, но наибольшее признание в настоящее время в медицинском сообществе получил индекс массы тела (ИМТ), который рассчитывается по формуле: вес (в килограммах)/рост2 (в метрах).

В норме ИМТ = от 18,5 до 24,99.

ИМТ 16 и менее соответствует выраженному дефициту массы тела

16-18,5 — дефицит массы тела

25-30 — избыточная масса тела

30-35 — ожирение 1 степени

35-40 — ожирение 2 степени

40 и более — ожирение 3 степени

Нормализация массы тела — это необходимая задача. Но если ваш ИМТ находится в пределах нормы или даже ниже, то худеть не рекомендуется. При ИМТ выше нормы необходима нормализация веса. Однако стоит помнить, что это делается не через голодание, а за счет специальной диеты.

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Без глюкозы никуда

В момент голодания в организме снижается уровень глюкозы, а она является неким топливом для нас. Пропущенный завтрак, обед или ужин сразу же дают о себе знать: головокружение, слабость или даже головная боль, неприятные ощущения в области желудка. Это все «звоночки», которые посылает наш организм в момент пропуска приема пищи. Держа его в стрессе, то есть голодая, вы причиняете еще больший вред себе. Если еда так и не поступила в организм, то он начинает самостоятельную работу по добыванию питательных веществ, беря необходимое из «подручных материалов»: в первую очередь — забирая из мышц гликоген и белки, доступные жиры.

Гликоген — это собственно запасы глюкозы в форме, удобной для хранения. Если глюкозы не хватает, то запасы гликогена истощаются. Когда гликоген на исходе, организм начинает использовать запасы жиров. А потом принимается за белки, которые, между прочим, являются строительной основой для нашего организма.

Жиры мы привыкли считать вредной составляющей пищи, но это не так. Ненасыщенные жиры, которые содержатся в растительных и морепродуктах, являются антагонистами холестерина, а также строительными элементами кожи, волос и ногтей. При исключении их из пищи волосы и ногти могут стать ломкими и хрупкими (даже может начаться их выпадение).

Кроме истощения запаса белков и гликогена у голодания могут быть следующие последствия:

организм сопротивляется потере веса, и лишние килограммы уходят сложнее;

в момент голодания разрушается большое количество жировых клеток;

образуется большое количество веществ, негативно влияющих на печень;

голодание вызывает дисбаланс микробиоты кишечника, в результате чего страдает иммунитет;

образуется большое количество эндотоксинов, всасывающихся в кровь.



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Анорексия не дремлет

Для молодых девушек в погоне за стройной фигурой есть опасность заболеть анорексией. Недовольство своей фигурой ведёт к ограничению в еде, потом — голоданию, регулярным взвешиваниям. За каждый съеденный кусочек такая юная девушка начинает ругать себя, вызывать рвоту после приёма пищи. А потом рвота становится регулярной и организм перестаёт получать питательные вещества. Нарастает слабость, прогрессивно снижается вес. Однако человеку кажется, что вес его всё ещё велик.

Как правило, такие пациенты формально признают наличие проблемы со здоровьем, однако на деле менять особенно ничего не хотят. Поэтому в такой ситуации справиться можно только совместными усилиями гастроэнтеролога, психиатра и психотерапевта.

Резкая потеря килограммов

Резкое снижение массы тела у женщин может приводить к бесплодию, часто необратимому. Поэтому стоит помнить, что голодание влечет за собой поражение внутренних органов, снижение иммунитета, утрату женского здоровья.

Для нормализации веса, похудения существует только один безопасный путь: нормализуйте ваш образ жизни, подберите подходящую именно вам диету, она должна быть сбалансированной, это очень важно. Лучше всего подбирать диету вместе со специалистом. Если же есть какие-то хронические заболевания, что-то беспокоит, ограничения в еде вызывают неожиданные реакции, сильную слабость, например, то без консультации врача точно не обойтись.