Вам улыбка по зубам? Наш соотечественник о плюсах и минусах медицины в США

Мифы развенчивает выходец из России, проработавший в скорой помощи в штате Висконсин (США) несколько лет. Он просил сохранить его анонимность, так как до сих пор дей­ствующий врач. Потому назовём его Иван С.

– Американская скорая – устойчивый стереотип, который возник в головах каждого, кто хоть раз посмотрел американ­ский фильм или сериал. А таковых на нашей планете абсолютное большинство. Разве что туземцы в джунглях Африки ещё не приобщились к продукции киноиндустрии США. В чём этот стереотип заключается? Невероятно профессиональные диспетчеры-психологи, способные одним-двумя словами успокоить и вывести из обморока. Супер­оборудование, современные машины. Врачи все сплошь доктора наук и красавцы, как на подбор.

А что на самом деле?

Миф 1. Скорая приедет к каждому

В реальности 911 в США набирают для вызова скорой лишь самые бесшабашные люди или те, кто находится в совсем уже безвыходной ситуации. Ведь по вызову приедет обычный фельдшер. Довести живым до больницы – это главное, что предписывает его должностная инструкция. Максимум, на что хватает его квалификации, – вколоть обезболивающее, наложить жгут, если хлещет кровь, и вместе с водителем затолкать пациента в автомобиль. Реальная же помощь будет оказана только в стационаре. При этом цена вызова скорой в зависимости от штата варьируется в районе 500–800 долларов. И деньги эти должны быть выплачены в течение месяца после выставления счёта. Не оплатил, тебя ждёт суд. В общем, любой американец предпочтёт доехать до больницы на такси.

Миф 2. Страховка покроет всё

Многие полагают, что наличие гражданства США равно наличию крутой медицинской страховки, которая покроет все расходы (хоть на эндопротезирование, хоть на стоматологию, хоть на помощь при онкозаболеваниях). На самом деле такую страховку могут позволить себе только очень состоятельные люди. Средний же американец отдаёт за годовую страховку от 400 до 1000 долларов. Она покрывает соответственно от 30 до 60% стоимости лечения. А остальное – как получится. Многие мигранты, например, за той же стоматологической помощью летают на родину – даже с учётом стоимости авиабилетов выходит дешевле.

Бесплатная медицина в США тоже существует. Но положена она только старикам и малоимущим. Причём статус последнего ещё надо умудриться получить, а потом ежемесячно подтверждать. При этом предстоит многочасовое протирание штанов в очередях к специалистам, которые просто подтвердят: «Да, данный гражданин ещё жив, а потому ему всё ещё положена бесплатная медпомощь». Помимо железного терпения требуется ещё гражданство США и хорошая налоговая история (т. е. отсутствие проблем с выплатами налогов).

Миф 3. Доступные лекарст­ва

Почти все лекарства в США продаются по рецепту. Рецепт выписывает врач, за визит к которому надо выложить долларов 100. Цены на многие лекарст­ва потрясают, а они, напомню, входят далеко не в каждую страховку. Простой антисептик – 10 долларов. Глаза в аптеке разбегаются, витаминов – сотни наименований, остальных лекарств – тысячи. При этом аптеки сплошь и рядом предлагают дорогие препараты, копеечных аналогов там не найти (к вопросу о списке жизненно важных лекарств, стои­мость которых в РФ регулирует государство). Оттого наши бывшие соотечественники и просят навещающих их родст­венников привезти из России кучу таблеток на все случаи жизни.

Миф 4. Ждать не надо

Мы ругаем нашу медицину за талоны, которые надо получать в 6 утра, большие очереди и долгое ожидание плановой госпитализации. Да, после установки диагноза в США лечат быстро и по единым стандартам. Но вот получить «свой» диагноз непросто. Потому что ожидание приёма врача-специалиста порой растягивается на недели. Даже к своему семейному врачу попасть сразу же зачастую невозможно.

Миф 5. Врачи – супер­профессионалы

То, что я попал на работу в скорую помощь и вообще в американскую медицину, – не просто везение, это почти фантастика. И не потому, что у меня не хватает знаний или опыта. Просто врач в этой стране – история сугубо династическая.

Вы считаете, что врачи в США самые квалифицированные? Да ничего подобного – самое важное, что они самые высокооплачиваемые. А потому на хлебные места в первую очередь сажают отпрысков из семей врачей. Будь ты семи пядей во лбу, но если вакансия, которая тебе интересна, приглянулась сыночку медика, пиши пропало. И никто не станет обсуждать, у кого квалификация выше, опыта больше. Это называется коррупция. Потому что в следующий раз директор госпиталя, который набирал персонал, сам захочет пристроить на хлебную работу кого-либо из своих детей. Чужаки там просто не ходят. Сын гинеколога точно станет гинекологом, даже если едва-едва смог получить диплом.

А откуда же тогда миф о такой высокой квалификации американских медиков? Он подогревается за счёт нескольких реально крутых и квалифицированных клиник, где творят настоящие чудеса врачи-самородки. Но стоимость таких услуг такова, что простой американец в неё попасть не сможет.

Резюмируя, скажу: суперпроцветающая и крутая американская медицина, конечно, существует. Но только для суперпроцветающих и крутых людей.